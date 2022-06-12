Bendeniz iki iğne vurdurup sahneye çıktı - Haberler

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Bendeniz iki iğne vurdurup sahneye çıktı

Snob Magazin - Magazin
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Bendeniz iki iğne vurdurup sahneye çıktı

90'lı yıllarda fırtına gibi esen ünlü sanatçı Bendeniz, uzun süreden sonra konser verdiği Anadolu yakasında performansıyla sahneyi adeta salladı. Rahatsız olduğunu ve tam iyileşmediğini söyleyen ünlü şarkıcı, sahneye iki kez iğne vurularak çıktı.

Canlı müzik keyfini misafirlerine yaşatan SahraZen'de hayranlarıyla hep birlikte unutulmaz şarkılarını söyleyen Bendeniz, yaşadığı sağlık problemine rağmen unutulmaz bir gece yaşattı.
Tam olarak iyileşmediğini belirten ünlü sanatçı sahne öncesi iki kez iğne vurulduğunu açıkladı. Sahnede ilk olarak 'Neler olacak" şarkısını seslendiren Bendeniz, hem kendi parçalarını hem de herkesçe sevilen şarkıları, geniş bir repertuarda dinleyicilere sundu. Enerjisiyle izleyenlerin mest eden sanatçı, söylediği şarkılarla hem duygusal anlar yaşattı hem de hareketli şarkılarıyla izlemeye gelen sevenlerini oynattı.
BATERİ ŞOV YAPTI
Güzel şarkıcı, konser sırasında sürpriz yaparak bir ara baterinin başına geçip şov yaptı.

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