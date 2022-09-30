Bella Hadid, zayıf görünmek için günde 2 paket sigara ve enerji içeceği tüketiyor

Podyumların en favori isimleri arasında gösterilen Bella Hadid'in zayıf kalmak için çılgınca bir yola başvurduğu konuşuluyor. Ünlü mankenin gün içerisinde bir şey yemeyip sadece 2 paket sigara ve 2 adet enerji içeceği tükettiği iddia edildi.

Paris Moda Haftası'nda podyumlarda boy gösteren güzel manken Bella Hadid, görünüşüyle dikkat çekiyor. 2 gün önce yapılan Courrèges ve Burberry defileleri sonrası fazlasıyla zayıfladığı fark edilen Bella Hadid hayranlarını korkuttu. Güzel mankenin zayıf görünmek uğruna yaptığı çılgınlık ise duyanları bir hayli şaşırttı.

SON GÖRÜNTÜSÜ ENDİŞE YARATTI

Defilenin fotoğrafları basına servis edildikten sonra Bella'nın hayran grubu Twitter'da "Bella iyi mi? İyi olduğundan şüpheliyiz" paylaşımlarında bulundu. "Hollywood Yüzleri" hesabında ise ünlü model hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı.

RESMEN AÇ KALIYOR

Blog yazarı Perez Hilton'un iddiasına göre Bella Hadid, Moda Haftası başladığından beri podyumda daha ince görünebilmek için resmen aç kalıyor. İddiaya göre Hadid gün içerisinde sadece 2 paket sigara ve 2 adet enerji içeceği tüketiyor.