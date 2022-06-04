Bebek'te Kaçamak Gecesi! Kız Arkadaşlarıyla Görüntülendi
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Uzun zamandır ortalarda görünmeyen oyuncu İlker Aksum, önceki gece Bebek'te bir mekan çıkışı kız arkadaşlarıyla görüntülendi. Aksum'un açıklaması şaşırttı. İşte o fotoğraflar...
'Ramo', 'Poyraz Karayel', 'Çarlı İş Başında' ve ' Yabancı Damat' gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu İlker Aksum, önceki gece Bebek'te bir mekan çıkışı kız arkadaşlarıyla görüntülendi.
Geçtiğimiz yıl 2012 Miss Model of Turkey ikincisi Şeyma Erdoğan'dan ayrılan İlker Aksum'a özel hayat sorusu yöneltildi.
"YANIMDAKİ BAYANLAR ASİSTANIM"
Aksum, "Yanımdaki bayanlar benim asistanım" diyerek güldürdü.
İLKER AKSUM KİMDİR?
İbrahim İlker Aksum (d. 23 Mayıs 1971, Isparta) Türk oyuncudur.
İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da doğmuştur. Annesinin adı Nurten Aksum'dur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulunda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesinden mezun olur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitirmiştir.
1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10 küsur oyunda rol aldı. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996'da İstanbul'a yerleşti.
Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle "Sır Dosyası" dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur Şempanze'mizin oynadığı "Çarli" dizisinin Afakan Dayı'sı olarak buldu.
İlker Aksum, 2006'da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet'le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.
Televizyonda "Birimiz İkimiz İçin" adlı yarışma programını sundu. Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ilk olarak "Çarli"adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.
İlker Aksum, "Yabancı Damat" dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından "Kara Yılan" dizisinde Antep'i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı.
İlker Aksum'un oynadığı dizi ve filmler:
Azizler: 2021
Ramo: 2020-2021 (Hasan)
7. Koğuştaki Mucize: 2019 (Askorozlu)
Diriliş Ertuğrul 2018 Dragos
Mehmetçik Kut'ül Amare 2018 Cox
Her Şey Seninle Güzel 2018
Poyraz Karayel 2016-2017 - Çınar Sayguner
Seddülbahir 32 Saat: Yasin Uslu - (2016) - Ramiz
Yeşil Deniz - (2015)
Aşk Olsun (Başrol Oyuncusu) - (2015)
Kadim Dostum Başrol Oyuncu - (2014)
Ne Diyosuun (Ali Kemal) Başrol Oyuncu - (2014)
Tatar Ramazan (dizi): Cevdet Mercan - (2013)
Mutlu Aile Defteri: Nihat Durak - (2013) - Kudret Taşyumruk
20 Dakika: Ali Bilgin - (2013) - Ali Halaskar
Kötü Yol: Nisan Akman - (2012) - Reşat
Bizim Yenge: Aydın Bulut - (2011) - Bahri
Bizim Büyük Çaresizliğimiz: Seyfi Teoman - (2011) - Ender
Sen de Gitme: Türkan Derya - (2011) - Doktor Yahya Turan
Muhteşem Yüzyıl: Taylan Biraderler - (2011) - Kaptan-ı Derya Cafer Ağa (Konuk Oyuncu)
Vavien: Taylan Biraderler - (2009) - Televizyoncu Sabri
Ejder Kapanı: Uğur Yücel - (2009) - Doktor
Canım Ailem: Türkan Derya - (2008) - Halim
Güz Sancısı: Tomris Giritlioğlu - (2008) - İsmet
Kara Yılan: Taylan Biraderler - (2007) - Yüzbaşı Laroş
Küçük Kıyamet: Taylan Biraderler - (2006) - Ali
Yabancı Damat: Taylan Biraderler - (2004-2007) - Ruşen Demir
Aşk Olsun: Yasemin Türkmenli - (2003) - Yıldırım
Beşik Kertmesi: Taylan Biraderler - (2002) - Enis Büyütücü
Biz Size Aşık Olduk: Türkan Derya - (2002) - Sinan
Baykuşların Saltanatı: Tülay Eratalay - (2000)
Çarli İş Başında: Taylan Biraderler - (2000) - Afakan
5 Maymun Çetesi: Taylan Biraderler - (1999) - Amerikan
Çarli: Taylan Biraderler - (1998) - Afakan
Olacak O Kadar : Levent Kırca - (1997) - İlker