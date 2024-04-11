Bayramın ilk gününde sahneye çıkan Yıldız Tilbe, çılgınlar gibi dans etti

Şarkıları, kıyafet tercihi ve danslarıyla uzun yıllardır adından söz ettiren Yıldız Tilbe, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Tilbe, dansıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Renkli kişiliğiyle tanınan Yıldız Tilbe, konserinde pembe taytın üzerine mor elbise giydi. Yüksek topuklu ayakkabısıyla dikkat çeken Tilbe, peş peşe sevilen şarkılarını söylerken dans etmeyi de ihmal etmedi. Sesiyle kulakların pasını silen Tilbe, bir araya kendisini darbukanın ritmine kaptırarak çılgınlar gibi dans etti. Yıldız Tilbe, sahnedeki dansı kısa sürede sosyal medyada da hızla yayıldı.