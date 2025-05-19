Bayhan, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Manisalıları Coşturdu

Bayhan, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Manisalıları Coşturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı olan Manisa'da ünlü sanatçı Bayhan, yoğun katılım ile sahne aldı. On binlerce hayranı ile buluşan Bayhan, sevilen şarkılarını seslendirerek unutulmaz anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı olan Manisa'da sahne alan ünlü sanatçı Bayhan, Manisalıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Sevilen sanatçı Bayhan, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu. "Tiryakinim", "Seninle Olmak Var Ya", "Tutamıyorum Zamanı", "Mavi Mavi", "Akdeniz Akşamları" gibi sevilen eserleri kendine özgü yorumuyla okuyan Bayhan, sahnede yaptığı konuşmada, askerliğini Manisa'da yaptığını belirterek, "Bugün çok önemli bir gün. Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne beni sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konserin bir bölümünde de sahneden inerek seyircilerin arasında şarkılarını söyleyen Bayhan, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'dan "İçim Yanar" şarkısını da seslendirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın

Türkiye ve ABD masaya oturuyor! Toplantıda tek konu ele alınacak
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'ye boykot başlatan ülke süreçten epey zararlı çıkacak
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final oynardı

Şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık

Gündemi değiştirecek sözler: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
İşte ev kadınlarına emeklilikle ilgili en çok merak edilenler

İşte ev kadınlarına emeklilikle ilgili en çok merak edilenler
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.