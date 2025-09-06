Haberler

Bayburt'ta Çifte Düğün: İki Kardeş, Faslı ve Hintli Gelinlerle Evleniyor

Bayburtlu Fatih ve İrfan Topsakal kardeşler, Faslı Sümeyye Fettouri ve Hint El Quarcı ile düzenlenen düğün törenleriyle hayatlarını birleştirdi. Düğünler, geleneksel Türk adabına uygun bir şekilde Bayburt'ta gerçekleştirildi.

Bayburtlu Fatih ve İrfan Topsakal kardeşler, Faslı Sümeyye Fettouri ve Hint El Quarcı ile hayatlarını birleştirdi. Genç çiftler, hem Fas'ta hem de Bayburt'ta düzenlenen düğün törenleriyle dünyaevine girdi.

Kilometrelerce ötedeki aşklarını Bayburt'a taşıyan Topsakal kardeşlere, Fas'ta yapılan düğünün ardından memleketleri Bayburt'ta da yöresel adetlere uygun düğün töreni düzenledi. İki kardeşin birlikte dünyaevine girmesi, aileleri ve sevenleri için çifte mutluluk yaşattı.

Düğün törenine katılan davetliler, Bayburt barları oynayıp, Faslı gelinlerle birlikte halay çektiler. Türk gelenek ve göreneklerine uygun yapılan düğün, pasta kesiminin ve takı merasiminin ardından sona erdi.

"Çok mutluyuz, bugün en mutlu günümüz"

Abisiyle birlikte evlenmenin mutluluğunu yaşayan İrfan Topsakal, "Bugün en güzel, en mutlu günümüz. Abimle birlikte düğünümüz var, çok mutluyuz. Fas'a gidip gelin getirdik. Bir de Bayburt'ta düğün yapıyoruz. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Abi Fatih Topsakal ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bugün benim de kardeşimin de en mutlu günü. Fas'tan iki kardeş gidip gelin aldık. Fas'ta düğünümüz oldu, bugün de Bayburt'ta düğünümüz yapılıyor. Çok mutluyuz, birbirimizi seviyoruz."

Bayburtlu iki kardeşle evlenen Faslı gelinlerin mutlulukları adeta gözlerinden okundu. Eşi Fatih'e duyduğu sevgiyi dile getiren Sümeyye Fettouri, "Ben aslen Faslıyım, Bayburt'a gelin geldim. Eşim Fatih'i çok seviyorum" diyerek konuştu. Bir diğer gelin Hint El Quarcı da "Fas'tan Bayburt'a gelin geldim, düğünümüz var. Çok ama çok mutluyum. Eşim İrfan'ı çok çok çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"Dördüne de ömür boyu mutluluklar diliyorum"

Abilerinin mutluluğuna ortak olan büyük görümce Sinem Kelleci, "İki abim birden evleniyor, bugün en mutlu günümüz. Fas'ta düğün yapıp geldiler, bugün de Bayburt'ta düğün yapıyoruz. Dördüne ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

"Gelinlerimi çok sevdim"

İki oğlunu birden evlendirmenin mutluluğunu yaşayan anne Adalet Topsakal, az Türkçe bilen gelinleriyle iyi anlaştıklarını söyledi. Fas'tan gelin almayı tercih ettiğini belirten anne Topsakal, "Bugün benim en mutlu günüm. İki oğlumu birden evlendirdim. Gelinlerimi Fas'tan aldım, burayı tercih ettim, böylesi hayırlısıymış. Gelinlerimi çok sevdim, gelmeden sevdim, iyi anlaşıyoruz" sözlerini kullandı. - BAYBURT

