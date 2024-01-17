'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor

Sekreterlik yaparken katıldığı güzellik yarışmasında finale kalan ve 1970'l yıllarda "Bayan Bacak" olarak tanınan eski manken, şarkıcı ve oyuncu Serpil Örümcer'in son hali hayrete düşürdü. Ekonomik zorluklar çeken efsane isim, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satmaya başladı.

"SANATÇILARIMIZA SAHİP ÇIKALIM"

Faturalarını ödeyemediğini ve zor durumda olduğunu söyleyen sanatçı, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Bu resimlerimi 200 TL'den yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su ve doğal gazımı vermek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız size imzalı adınıza göndermek istiyorum. Çok çok teşekkür ederim, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Örümcer'in paylaşımına sevenlerinden destek yorumları yağarken video da kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sanatçının düştüğü duruma çok üzülen birçok kullanıcı "Ülkemizin sanatçılarının düştüğü duruma bak", "Sanat dünyasına sahip çıkın" ve "Sanatçılarımız için ayağa kalkmalıyız" yorumları yapıldı.