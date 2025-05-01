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Başrol oyuncusu "Bitiriyoruz" diyerek doğruladı! Fenomen dizi final yapıyor

Başrol oyuncusu
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Uzun süredir gündemden düşmeyen 'Şakir Paşa Ailesi' final yapıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan dizinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu, "Ne yazık ki böyle sonuçlandı. Yangınlar atlatılır. Ama bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesi hepimiz için artık son nokta oldu ve bitirme kararı verildi" dedi.

Dizi setinde çıkan yangınlar, sette vefat eden çalışan, RTÜK cezaları ve Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davalar derken gazeteci Birsen Altuntaş geçtiğimiz günlerde sezon finalinin öne çekildiğini duyurmuştu.

SEZON FİNALİ DEĞİL FİNAL

Bir bölüm erken sezon finali yapma kararı alınan ' Şakir Paşa Ailesi'nin 15. bölümde ara vereceği belirtilmişti. Dizinin fanları sezon finali beklerken başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ise final haberi geldi.

Başrol oyuncusu 'Bitiriyoruz' diyerek doğruladı! Fenomen dizi final yapıyor

'CEVAT ŞAKİR' DOĞRULADI

Diziyle ilgili yaşananları T24'e anlatan oyuncuya "Şakir Paşa Ailesi için final kararı alındı. Çok büyük umutlarla başlayan ama çok büyük şanssızlıklar yaşayan bir dizi oldu. Nasıl bir tecrübe kaldı sende bu işten geriye?" sorusu yöneltildi. Dizide 'Cevat Şakir' karakterini canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, verdiği cevapla finali duyurmuş oldu.

Başrol oyuncusu 'Bitiriyoruz' diyerek doğruladı! Fenomen dizi final yapıyor

"BİTİRME KARARI VERİLDİ"

"Müthiş insanlarla müthiş bir hikaye anlatıyorduk" diyen Üzümoğlu, "Oyuncular, yazar, yönetmen, yapım; her anlamda hem işinin ehli, hem iyi insanlarla birlikteydik. Pek çok şanssızlığa ve ne yazık ki ahlaki bilince takıldı. Halbuki gerçek bir hikayeydi. Ve bence -hani boş verelim aile içindeki ahlaki meseleleri-, örnek olabilecek bir işti. Bir imparatorluğun bitip bir cumhuriyetin doğduğu coğrafyada bu kadar önemli kadın sanatçıların çıktığı bir ailenin hikayesini anlatıyorduk. Hande Altaylı müthiş bir yazar. Ne yazık ki böyle sonuçlandı. Yangınlar atlatılır. Ama bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesi hepimiz için artık son nokta oldu ve bitirme kararı verildi" ifadelerini kullandı.

Geçen ay dizisinin setinde çıkan yangında yapım amiri Serkan Sükyan ölmüştü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÖmer Coşkun:

İsabet olmuş zaten kimse izlemiyordu

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Haber YorumlarıAysegul Caliskan:

Dogru karar. Dizi ahlaksiz veya ahlakli olsun fark etmez köşk dekor vs 2 kez buyuk yangin 1 kisi gercekten öldü. Uzatmaya gerek yok daha fazla kotu sonuclar cogalmadan bitmek zorundaydi.

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