Başrol olduğu filmin galasına katılan Oğuzhan Koç, abartılı makyajıyla dikkat çekti

Başrollerini İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca'nın paylaştığı Özür Dilerim filmi, 14 Nisan'da vizyona girecek. Filmi dün akşam İstanbul'da galası yapıldı. Oğuzhan Koç ise gala tarzıyla adından söz ettirdi.

AYAKKABI ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

Galaya gri renkteki takım elbisesiyle katılan Oğuzhan Koç, altına da düğününde giydiği topuklu ayakkabıları giydi. Aynı ayakkabıyı ikinci kez giydiği için tepki çeken Koç, hakkındaki yorumlara cevap vererek "Aynı ayakkabıyı da giyebilirim ayıp değil. Sosyal medyanın zehirlerisiniz siz. Ne olur azalarak bitin" dedi.

MAKYAJI FAZLA KAÇTI

Tarzıyla her daim dikkatleri üzerine çeken Koç, çekim esnasında parlamaması için yaptırdığı makyajın dozunu kaçırınca alay konusu oldu. Fondöteni fazla sürülen Koç için "Bir dahaki sefere rimel de sür" ve "Demet Özdemir'in malzemelerini çalıp makyaj yapmış" yorumları yapıldı.

DEMET ÖZDEMİR GALAYA KATILMADI

Öte yandan geçtiğimiz sene nikah masasına oturduğu Demet Özdemir ile evliliğinde sorunlar olduğu konuşulan Oğuzhan Koç, galaya yalnız katıldı. Şimdilerde Adım Farah dizisinin başrolünü oynayan Özdemir'in yoğun iş temposundan dolayı galaya katılamadığı iddia edildi.