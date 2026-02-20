Haberler

Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü Haber Videosunu İzle
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sunucu Ece Erken'in paylaştığı başörtülü görüntü sonrası başlayan tartışma büyüyor. Gazeteci İsmail Saymaz'ın konuyla ilgili sözleri gündem olurken, Erken'den yanıt gecikmedi. Erken "Başörtüsü değil, elbisemin kuyruk kısmı." diyerek konuya açıklık getirdi.

  • Ece Erken, İsmail Saymaz'ın başörtüsü taktığını belirttiği açıklamalarına 'Siz deli misiniz?' diyerek sosyal medyadan yanıt verdi.
  • Ece Erken, başörtüsü olarak nitelendirilen aksesuarın elbisenin bir parçası olduğunu ve reklam arasında renk beğenisiyle paylaşıldığını açıkladı.
  • Ece Erken, İsmail Saymaz'ın açıklamalarını hedef gösterme olarak değerlendirdi ancak Ramazan ayında hoşgörüyle karşıladığını ifade etti.

Yayın arasında paylaştığı görüntü sonrası tartışmaların odağına yerleşen Ece Erken, gazeteci İsmail Saymaz'ın açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi. İsmail Saymaz o görüntüler sonrasında yaptığı değerlendirmede, Erken'in omuz dekolteli bir kıyafetle başörtüsü taktığını belirterek, "Bunda hiçbir anormallik yok, gayet de güzel görünmüş, gayet yakışmış. Buna kimse itiraz etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

'SİZ DELİ MİSİNİZ?'

Bu sözlerin ardından Ece Erken sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siz deli misiniz? Ben elbisenin bir parçasını aksesuar olarak kafama koydum, yayında da değil, reklam arası. Renk güzel diye story attım o kadar... Elbisenin kuyruk kısmı, baş örtüsüyle ne alakası var? Şapka takanları da paylaşın o zaman. Amaç nedir? Tıklanmak mı? Hedef göstermek mi? Ben baya yanlış seçimim."

Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

'MÜBAREK AYINDA HOŞGÖRÜYLE KARŞILIYORUM'

Erken ayrıca, "Sorun yok deyip hedef göstermek yakışmamış. Hayal kırıklığına uğradım. Yine de mübarek Ramazan ayında hoşgörüyle karşılıyorum sizi" diyerek tepkisini sürdürdü.

Sosyal medyada ikiye bölünen tartışma kısa sürede gündemin üst sıralarına yükseldi.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Oruç tutan çocuğun velisine gönderilen mesaj tartışma yarattı
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

Canına kıymak isteyen Emine teyzenin beklediği haber geldi
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler

Bu dediklerini Fenerliler duymasın!
Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

Canına kıymak isteyen Emine teyzenin beklediği haber geldi
Ucuz elektrik için imzalar atıldı! 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Tarihi anlaşma! Ucuz elektrik için imzalar atıldı
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı