Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Yayın arasında paylaştığı görüntü sonrası tartışmaların odağına yerleşen Ece Erken, gazeteci İsmail Saymaz'ın açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi. İsmail Saymaz o görüntüler sonrasında yaptığı değerlendirmede, Erken'in omuz dekolteli bir kıyafetle başörtüsü taktığını belirterek, "Bunda hiçbir anormallik yok, gayet de güzel görünmüş, gayet yakışmış. Buna kimse itiraz etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

'SİZ DELİ MİSİNİZ?'

Bu sözlerin ardından Ece Erken sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siz deli misiniz? Ben elbisenin bir parçasını aksesuar olarak kafama koydum, yayında da değil, reklam arası. Renk güzel diye story attım o kadar... Elbisenin kuyruk kısmı, baş örtüsüyle ne alakası var? Şapka takanları da paylaşın o zaman. Amaç nedir? Tıklanmak mı? Hedef göstermek mi? Ben baya yanlış seçimim."

'MÜBAREK AYINDA HOŞGÖRÜYLE KARŞILIYORUM'

Erken ayrıca, "Sorun yok deyip hedef göstermek yakışmamış. Hayal kırıklığına uğradım. Yine de mübarek Ramazan ayında hoşgörüyle karşılıyorum sizi" diyerek tepkisini sürdürdü.

Sosyal medyada ikiye bölünen tartışma kısa sürede gündemin üst sıralarına yükseldi.