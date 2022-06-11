Şarkıcı Hüseyin Kağıt'ın konserinde kavga çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şarkıcı Hüseyin Kağıt'ın konserinde kavga çıktı

İhlas Haber Ajansı - Gökşen Efe - Magazin
 - Güncelleme:

Başarılı şarkıcı Hüseyin Kağıt'ın Ankara Sincan'da verdiği konserde kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştu kavgada 1 kişi yaralandı. Konserdeki kavga ise anbean kameralara yansındı.

Ünlü türkücü Hüseyin Kağıt, Ankara'nın Sincan ilçesinde konser verdi. Yoğun ilginin olduğu konser sırasında izleyiciler arasında kavga çıktı. Yaşanan gerginlik konser sonrasına da taşındı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Konserin ardından çıkan olaylarda da isminin Ö.Z. olduğu öğrenilen bir kişi başından yaralandı. Polis ekipleri çıkan olaylara müdahale etti. Panik dolu anların yaşandığı anlarda şarkılarını okumaya devam eden Hüseyin Kağıt, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Şarkıcı Hüseyin Kağıt'ın konserinde kavga çıktı

HÜSEYİN KAĞIT KİMDİR?

Hüseyin Kağıt, 1 Ocak 1982'de Ankara'nın Haymana ilçesinde doğdu. İlköğretimini Ankara Sincan'da tamamlayan Hüseyin Kağıt'ın babası aslen Trabzonlu, annesi Haymanalıdır. Hüseyin Kağıt, henüz 10 yaşındayken babasını kaybetti. İlkokuldan sonra ailesinin ekonomik durumunun iyi olmamasından dolayı okuyamayan Hüseyin Kağıt, Çıraklık Okulu elektrik bölümüne gitti, orada 3 sene eğitim gördü. Bu esnada müzikle ilgilendiğinden dolayı çevresindekiler ona bir saz hediye etti.

Şarkıcı Hüseyin Kağıt'ın konserinde kavga çıktı

Böylece kendi kendine saz çalmaya ve müzikle ilgilenmeye başlayan Hüseyin Kağıt'ın müzik piyasasında tanınması 2012'de Özkan Özcan'la beraber okuduğu "Hayatı Tespih Yapmışım" adındaki şarkının sosyal medyada bir anda 4 ay gibi kısa bir zaman içerisinde 4.5 milyondan fazla tıklanmasıyla oldu. Adını duyurmasının ardından birçok alanda çalışmalar yapan Hüseyin Kağıt, radyo ve televizyon programlarına konuk oldu, film müziği, reklam seslendirmesi, dizi müziği, klip ve gazino çalışmalarını bir arada yürüttü. Meltem Kağıt ile evli olan Hüseyin Kağıt, 3 çocuk sahibidir.

Şarkıcı Hüseyin Kağıt'ın konserinde kavga çıktı

Şarkıcı Hüseyin Kağıt'ın konserinde kavga çıktı

Şarkıcı Hüseyin Kağıt'ın konserinde kavga çıktı

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Magazin

Hüseyin Kağıt kavga Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title