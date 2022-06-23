Başkan Ergün kızının nikahını kıydı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kızı Merve Ergün, hayatını Göktuğ Dilbazer ile birleştirdi. Geniş katılımlı törenle dünya evine giren Merve ve Göktuğ çiftinin nikahını da Başkan Ergün kıydı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kızı Merve Ergün, Göktuğ Dilbazer ile düzenlenen törenle dünya evine girdi. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP MYK Üyeleri Ali Uçak, Mehmet Ödevli, askeri erkan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP İl Başkanı Murat Öner, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, büyükşehir ve MASKİ daire başkanları, oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Nikahı Başkan Ergün kıydı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün ve damadın ailesi Süreyya-Recep Dilbazer ile birlikte konuklarını kapıda karşıladı. Törene katılamayıp telgraf göndererek Ergün ve Dilbazer ailelerini tebrik eden başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, gönderilen telgrafların okunmasıyla tören başladı. Kızının nikahını kıyma görevi ise Başkan Ergün tarafından üstlenildi. Duygularını ve heyecanını dile getiren Başkan Ergün, tüm konuklara kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Başkan Ergün, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Öncelikle evlatlarımıza mutluluklar diliyorum. Bugün benim için çok önemli bir gün. Daha önce büyük kızımın nikahını kıymak nasip olmuştu. Bugün de hayırlısıyla küçük kızımın nikahını kıyacağım. Her babaya nasip olmaz. O açıdan anlamlı ve duygusal bir an bizler için. Mutluluklar diliyorum" dedi.

Nikah akdinin gerçekleşmesinin ardından ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen genç çift, günün anısına bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Ergün ve Dilbazer aileleri, nikah akdinin gerçekleşmesinin ardından tebrikleri kabul etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Magazin