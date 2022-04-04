Başarılı oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma dizisine dahil oldu - Haberler

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Başarılı oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son olarak Börü 2039'da rol olan başarılı oyuncu Cansel Elçin, FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya konuk oluyor. Diziyle 2 bölüm anlaşan oyuncu, Handan'ın partneri olacak.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma dizisine yeni bir oyuncu katılıyor. Şebnem Dönmez'in katıldığı diziye şimdi de Cansel Elçin dahil oldu.

2 BÖLÜMLÜK ANLAŞMA YAPTI

Son olarak Börü 2039'da yer alan Cansel Elçin, bu sefer de yapımcılığını Medyapım'ın, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği Yasak Elma dizisinde 2 bölüm oynayacak. Elçin diziye yeni katılan Şebnem Dönmez'in hayat verdiği Handan karakterinin partneri olacak.

Başarılı oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma dizisine dahil oldu

YASAK ELMA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız, Doğan'a evet diyecekken, Doğan'ın bazı hareketlerinden rahatsız olunca ikilemde kalır. Çağatay ise ailesini kurtarmanın ve Yıldız'la barışmanın yollarını arıyordur. Öte yandan Handan'ın gerçek yüzü ve niyeti belli olur. Kendisini zengin olarak göstermek için krediler çeken Handan, borçlar birikince Doğan için planlar yapmaya başlar.

Başarılı oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Başarılı oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Başarılı oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Başarılı oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Başarılı oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Cansel Elçin, Yasak Elma, Fox Tv, Magazin, Haberler

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