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Başarılı oyuncu Aytaç Uşun, nikah masasına oturdu

Magazin Haberleri

Çukur dizisindeki "Meke" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aytaç Uşun, bir süredir birlikte olduğu yoğa eğitmeni Şirin Kılavuz ile dün akşam nikah masasına oturdu. Çiftin, düğünde verdiği pozlar da sosyal medyada paylaşıldı.

Doksanlar, Kalp Atışı, Çukur, Üç Kuruş ve Duy Beni gibi projelerde rol alan Aytaç Uşun ile oyuncu ve yoga eğitmeni Şirin Kılavuz, dün akşam dünyaevine girdi. Beykoz'daki kır düğünde nikah masasına oturan çifti, oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı.

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Uraz Kaygılaroğlu, Nursel Köse, Rıza Kocaoğlu, Nesrin Cavadzade, Onur Büyüktopçu, Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay ile Hande Soral- İsmail Demirci çifti de arkadaşlarını bu mutlu gününde çiftin yanında oldu. Uşun ve Kılavuz'un gece boyunca verdiği pozlar da sosyal medyada gündem oldu. Çift, düğünde nikah şekeri dağıtmak yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışta bulundu.

İşte düğünden kareler...

Başarılı oyuncu Aytaç Uşun, nikah masasına oturdu

Başarılı oyuncu Aytaç Uşun, nikah masasına oturdu

Başarılı oyuncu Aytaç Uşun, nikah masasına oturdu

Başarılı oyuncu Aytaç Uşun, nikah masasına oturdu

Ecem Altan
Ecem Altan
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