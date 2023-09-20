Barbie, tüm zamanların en fazla gişe yapan 14. filmi oldu

Barbie filmi, küresel gişe rekorları listesinde 14. sıraya yükselerek tüm zamanların en fazla gişe yapan filmleri arasına girdi. Ayrıca Barbie, Avengers: Age of Ultron'u geride bırakarak birçok rekor kırdı.

Geçtiğimiz ay vizyona giren Oppenheimer ve Barbie, çok uzun bir süre sinema camiasının gündemini meşgul etti. Uzun süredir gişede yarışan bu iki filmin kazananı uzun süre önce belli oldu: Barbie. Ancak film, Oppenheimer'ı geçmekle kalmadı. Başka rekorlara da koşuyor.

Barbie, tüm zamanların en fazla küresel gişe listesinde 14. sıraya yükseldi

21 Temmuz tarihinde vizyona giren ve beyaz perdede 2. ayını dolduran Barbie filmi, küresel çapta gişe rekorları listesine hızlı bir giriş yaparak 14. sırada kendine yer buldu ve Avengers: Age of Ultron'u geride bıraktı.

Barbie'nin şu an reel gişe karı tam 1 milyar 417 milyon 778 bin 910 dolar. Geride bıraktığı Avengers: Age of Ultron ise 1 milyar 405 milyon 18 bin 48 dolar gişe elde etmişti.

Oppenheimer, en yüksek hasılat yapan biyografi filmi oldu

Listenin en başında hepinizin bildiği gibi yakın zamanda tekrar vizyona giren James Cameron'ın Avatar efsanesi, hemen arkasından da Marvel evreninin en iyi filmi olarak görülen Avengers: Endgame yer alıyor.

Barbie'nin tek rekoru da bu değil. Anavatanı ABD'de film, yine 626 milyon dolar gişeyle birlikte 2012'de çıkan ve 623 milyon dolar domestik gişesi bulunan ilk Avengers filmini geride bıraktı.

Avengers, küresel listede 1 milyar 520 milyon 538 bin 536 dolar ile 10. sırada bulunuyor. Yani Barbie'nin oraya ulaşabilmesi için 102 milyon 759 bin 626 dolar daha gişe elde etmesi gerekiyor.

Barbie 21 Temmuz'da gösterime girdiğinden beri sürekli rekorlar kırıyor. Kırdığı rekorlar arasında 2023'ün en yüksek gişe hasılatı yapan filmi, tek başına bir kadın yönetmenin en yüksek gişe hasılatı yapan filmi ve tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan 14. filmi yer alıyor.

Barbie seri üzgün: Popüler filme büyük darbe!

Şimdi küresel çapta dijital ortamda gösterime giren film (malum, ülkemizdeki 5 ay muhabbetinden ötürü biz biraz daha bekleyeceğiz), sevilen oyuncak bebeğin "gerçek dünyaya" gitmek zorunda kalması halinde neler olabileceğini komik bir şekilde anlatıyor.

Barbie rolünde Margot Robbie ve Ken rolünde Ryan Gosling'in rol aldığı film, Total Film'in "muhteşem" olarak nitelendirdiği film de dahil olmak üzere övgü dolu eleştiriler aldı.

Barbie şimdi de Gosling'in 2024 Oscar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday gösterileceği haberiyle ödül sezonuna doğru ilerliyor. Eğer seçilirse, Oppenheimer'daki rolüyle Robert Downey Jr. ile sıkı bir rekabete girecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.