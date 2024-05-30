Banu Parlak'ın şikayetini geri çektiği davada hakimin verdiği karar Polat çiftini yıktı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasında bugün yapılan duruşmada Polat çiftinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Dilan Polat, eşi Engin ile kayınpederi Sezgin Polat ve müşteki Banu Parlak hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın şikayetini geri çektiği iş yeri kurşunlaması davasında ara karar çıktı. Davada hakim, Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda yaptığı açıklamayla Banu Parlak'a tehdit mesajı gönderdiği belirtiliyor. İddianamede, bu mesajdan kısa bir süre sonra çiftin aldığı ortak karar doğrultusunda sanık Engin Polat'ın müştekinin iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar" çetesi olarak bilinen silahlı organize suç örgütünün firari yöneticilerinden Beratcan ve Batın Can Gökdemir'le irtibata geçtiği ifade ediliyor.

Banu Parlak

İddianamede, Polat çiftinin "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından 2'şer yıl 4'er aydan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Barış Boyun, Beratcan ile Batin Can Gökdemir için de "silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 8'er yıl 4'er aydan 23'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç, Yunus Emre Yıldız ve Sezgin Polat'ın farklı suçlardan 2 yıl 4 ay ila 23 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.