Banu Alkan, dans eden Aleyna Tilki'yi hedef aldı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar - Haberler

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Banu Alkan, dans eden Aleyna Tilki'yi hedef aldı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Banu Alkan, dans eden Aleyna Tilki'yi hedef aldı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar

Banu Alkan, reklam yüzü olduğu markanın davetinde dans eden Aleyna Tilki'yi hedef aldı. Genç popçunun kendisine özendiğini söyleyen Alkan, "Beni izleyip o kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor" diyerek Tilki'yi hedef aldı.

Genç popçu Aleyna Tilki, önceki akşam reklam yüzü olduğu markanın davetinde süper mini eteğiyle dans etti. Sosyal medyada çok konuşulan dans videosuna Afrodit lakaplı Banu Alkan'dan da yorum gecikmedi.

"BENİ İZLEYİP KALIN BELLERİYLE TAKLİT YAPIYORLAR"

Eski manken, şarkıcı ve oyuncu olan Banu Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Aleyna Tilki'nin dans etmesini hedef alan Alkan, kendisini taklit ettiğini söyledi. Tilki'nin dans videosuyla kendi videosunu karşılaştıran Alkan, "Evde oturup filmlerimi izliyorlar, o kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor bebeğim, kimse Banu Alkan olamaz üzgünüm" dedi.

Banu Alkan, dans eden Aleyna Tilki'yi hedef aldı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Daha önce de dünyaca ünlü yıldızların kendisini taklit ettiğini söyleyen Banu Alkan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Alkan'ın paylaşımını desteklemeyen bazı sosyal medya kullanıcıları, "Aleyna Tilki'nin Banu Alkan'dan haberi var mı acaba?" yorumunu yaptı.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

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