Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in yeni imajına sürpriz tepki

Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in yeni imajına sürpriz tepki
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Kuruluş Osman dizisine veda eden Burak Özçivit, ayrılığın ardından sakal ve bıyıklarını keserek yeni imajını paylaştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören sakalsız hali binlerce yorum aldı. Ünlü oyuncunun radikal değişimine kayıtsız kalmayan Banu Alkan, paylaştığı fotoğrafa "Siz tanıdınız mı, ben zor tanıdım" notunu düşerek dikkat çekti.

2019 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde projeye veda ettiğini açıklamıştı. Yapım şirketiyle 7. sezon öncesi yaşanan ücret krizi nedeniyle anlaşma sağlanamadığı, Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL'lik talebinin kabul edilmediği öğrenilmişti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Vedalaşmak büyük bir erdemdir" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, hem izleyicilere teşekkür etmiş hem de "algı yaratmaya çalışanlara" diyerek perde arkasındaki gerginliklere dikkat çekmişti.

AYRILIK KARARI SONRASI RADİKAL DEĞİŞİM

Ayrılık açıklamasından kısa süre sonra Burak Özçivit'ten dikkat çekici bir adım daha geldi. Dizide canlandırdığı Osman Bey karakteriyle özdeşleşen sakal ve bıyıklarını tamamen kesen oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Hayranları, uzun yıllardır sürdürdüğü karakterin ardından gelen bu radikal değişimi şaşkınlıkla karşıladı. Özçivit'in sakalsız haline binlerce beğeni ve yorum yağdı.

BANU ALKAN'DAN ŞAŞIRTAN YORUM

Türk sinemasının efsane isimlerinden Banu Alkan da Özçivit'in yeni görünümüne kayıtsız kalmadı. Ünlü isim, Burak Özçivit'in sakalsız fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, "Siz tanıdınız mı, ben zor tanıdım" notunu düştü.

Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in yeni imajına sürpriz tepki

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhalil şimşek:

yeni imajınıda paylaşsaydınız haber bir şeye benzerdi bu nasıl habercilik

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