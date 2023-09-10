Bambaşka Biri... SAVCI LEYLA GEDİZ'İN HİKAYESİ BAŞLIYOR!

İstanbul'a yeni dönen savcı Leyla Gediz, daha ilk günden aldığı davanın ve aynı gün tanıştığı adamın hayatını değiştireceğinden habersizdir.

Leyla, bütün Türkiye'yi sarsan bir cinayet vakasının başına geçer. Geçmişte suç işlemiş olan abisini bile gözden çıkaran Leyla, davada hayatta en çok güvendiği insanların isimlerinin geçmesi ile beklemediği bir darbe alacak ve kime güvenip kime güvenemeyeceğini sorgulamak zorunda kalacaktır.

Türkiye'nin en sevilen haber sunucusu Kenan Öztürk ise Leyla'nın bağlı olduğu başsavcı Turan'ın oğludur ve aynı davayla yakından ilgilenmektedir.

Kaderleri sürekli kesişen Kenan ve Leyla, aralarındaki çekime karşı koyup soruşturma yolunda beraber yürümek zorunda kalacaklardır. Ne var ki katilin ne kadar yakında olduğundan habersizlerdir.

Cinayetin ardındaki nedenler ortaya çıktığında katil halkın gözünde bir suçlu mu yoksa bir kahraman mı olacaktır? Bu savaştan Leyla ve Kenan'ın aşkı mı yoksa aralarındaki düşman mı güçlü çıkacaktır?