Balkondan düşerek ölen şarkıcı Liam Payne'in odasında uyuşturucu bulundu

Ünlü şarkıcı Liam Payne'in ani ölümü üzerine yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler var. Polis, olayın arkasında bir uyuşturucu satıcısı olabileceğini düşünüyor ve bu kişiyi bulmaya odaklanacak.

Arjantin basınında, Liam'ın kaldığı Buenos Aires otel odasından çekildiği söylenen fotoğraflar yayınlandı. Bu fotoğraflarda beyaz bir toz ve yanmış alüminyum folyolar görüldüğü iddia ediliyor.

31 yaşındaki Liam, eski One Direction grup arkadaşı Niall Horan'ın konser turnesi için Buenos Aires'teydi. Geçen Çarşamba günü öğleden sonra, kaldığı otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Otel çalışanları, Liam'ın ölümünden önce tuhaf davrandığını söyledi. Acil servisi aradıklarında, şarkıcının muhtemelen uyuşturucu veya alkol etkisinde olduğunu belirttiler.

Buenos Aires acil servis yetkilisi Alberto Crescenti, ilk incelemede Liam'ın kafatasının kırıldığını açıkladı.

Polis şimdi, otel odasında bulunan eşyaları incelemeye alacak. Yerel basında çıkan haberlere göre, odadan çekilen fotoğraflar Liam'ın CasaSur Palermo Oteli'ndeki lüks süitini gösteriyor.

Bu yeni yazım, olayı daha düzenli ve anlaşılır bir sırayla anlatmaya çalıştım. Umarım bu versiyon daha açık ve kolay anlaşılır olmuştur.