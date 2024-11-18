Bakan Tekin'le ilgili paylaşımını silen Demet Akalın'a tepki yağıyor

Batman'daki Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhalefeti eleştirirken "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Sizin laiklikten anladığınız şey şu: Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an öğrenmesini yasaklamak" demişti.

"İSTİFA ETMENİZİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Kısa sürede gündem olan bu açıklamalara tepki gösteren Demet Akalın, "Korkunç!!! Gerçekten inanılır gibi değil!!! İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum" ifadelerine yer vermişti.

"NEDEN SİLDİNİZ?" YORUMLARI YAĞDI

Ancak Akalın sosyal medyada gündem olduktan sonra paylaşımını sildi. Paylaşımı silmesi takipçilerinin gözünden kaçmazken Demet Akalın X'in en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Demet Akalın'ın paylaşımını silmesine "Neden sildiniz?" yorumları yağdı. Demet Akalın ise henüz bir açıklama yapmadı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;