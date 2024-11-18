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Bakan Tekin'le ilgili paylaşımını silen Demet Akalın'a tepki yağıyor

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözlerine tepki gösteren Demet Akalın paylaşımını bir süre sonra silince X'te en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Akalın'a "Neden sildiniz?" yorumları yağdı.

Batman'daki Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhalefeti eleştirirken "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Sizin laiklikten anladığınız şey şu: Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an öğrenmesini yasaklamak" demişti.

"İSTİFA ETMENİZİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Kısa sürede gündem olan bu açıklamalara tepki gösteren Demet Akalın, "Korkunç!!! Gerçekten inanılır gibi değil!!! İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum" ifadelerine yer vermişti.

Bakan Tekin'le ilgili paylaşımını silen Demet Akalın'a tepki yağıyor

"NEDEN SİLDİNİZ?" YORUMLARI YAĞDI

Ancak Akalın sosyal medyada gündem olduktan sonra paylaşımını sildi. Paylaşımı silmesi takipçilerinin gözünden kaçmazken Demet Akalın X'in en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Demet Akalın'ın paylaşımını silmesine "Neden sildiniz?" yorumları yağdı. Demet Akalın ise henüz bir açıklama yapmadı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

  • Kulağını birileri çekmiştir.
  • Ya yazdığının arkasında duracaksın, ya da hiç yazmayacaksın.
  • Demet Hanım; bu twiti neden sildiğinizi öğrenebilir miyiz acaba?
  • Denge siyaseti...
  • Sildirmiştir abileri...
  • Bende ilk defa mantıklı bir şey söyledi demiştim, şaşırtmadı.
Bakan Tekin'le ilgili paylaşımını silen Demet Akalın'a tepki yağıyor
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMuhammet Ali Güven:

Bakan sonuna kadar hakli.

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Haber YorumlarıAhmet Erdoğan:

Yusuf tekin ne dediyse imzamı atarim altına

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

Bakan belgelere dayanarak chp döneminde camiler ahır yapıldı diyor, şarkıcı bunu eleştiriyor. Sonra şarkıcı hatasını anlayıp mesajını siliyor. Ama çok kalabalık bir gurup şarkıcıyı eleştiriyor neden mesajı sildin diye?. Netice: bu ülkenin camiden çok şarkıcılara ve onun yalkalrına ihtiyacı var anlaşılan. o zaman neden bu ülkede sürekli deprem oluyor?, hayat neden pahalı?, neden dakka başı cinayet işleniyor diye sormaycaksınız. Buna layıksınız çünkü.

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Haber YorumlarıÜnsal Erol:

doğru demiş bakan laiklik fransa ticaret kanunu almanya ceza kanunu İtalya mede ni kanun İsveç şapka yahuti giyim İngiliz harf Latin sorsanız tepeden tırnağa milliyiz

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Haber YorumlarıAhmet77:

Akepelidir ne dese yeridir

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

Bu kadını hiç sevmem ama ilkdefa doğru bir laf etmiş.

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Haber YorumlarıMuharrem Hozar:

Açıklama şöyle gelir ; benim sosyal medya ekibimden biri yanlışlıkla atmış. İşine son verildi

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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Ayrıca bakan bey Doğru söylemiş biz Türküz laiklikle ne işimiz var hani Şamanizm olsa göktenğri olsa neyse sen kalk Fransız’ın laikliğine fıransızlardan daha çok sahip çık sonrada türküm de olmaz böyle şey

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Bu sanatçılar niye ikide bir siyasete salça oluyorlar. Gidin mesleğinizle ilgilenin işinizi yapın ekmeğinizi kazanın. Ama bunların yani o kesimin konserden aldığı o uçuk paralarla tuzu kuru tabi ki o yüzden kendilerini borçlu hissediyorlar..

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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Gündem olmak için yapıyor bi arada İbrahim tatlı sese verdim diye haber yapıyordu hemde gururla İbrahim tatlı sesden sonrakilerini söylemedi ama haliyle diğerlerini de mefak ediyor insan

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