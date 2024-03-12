Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Bahar Öztan, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 61 yaşındaki oyuncunun, daha önce üç kez yendiği kansere geçtiğimiz yıl yeniden yakalandığı ortaya çıkmıştı.Hastaneye kaldırıldığı konuşulan Bahar Öztan'ın sağlık durumu merak ediliyor. Bahar Öztan yoğun bakıma mı kaldırıldı? Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın son durumu ne? Bahar Öztan entübe mi edildi? İşte ayrıntılar...

BAHAR ÖZTAN SON DURUMU NE?

Kolon kanseri teşhisi konan Bahar Öztan'ın tedavisi devam ediyor. Son olarak yoğun bakıma kaldırıldığı ve entübe edildiğine dair iddialarla gündeme gelmesi, sevenlerini endişelendirdi ve sağlık durumu hakkında birçok spekülasyona yol açtı. Herkes, usta oyuncunun sağlığına kavuşması için dualarını esirgemiyor. Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Bahar Öztan ile ilgili yapılan açıklamalara göre, yoğun bakım ve entübe iddiaları doğru değil. Hastanede standart tedavi süreci devam ediyor. Geçtiğimiz ekim ayında sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztan, İstanbul'da hastaneye yattığını ve önümüzdeki hafta ameliyat olacağını belirtmişti.

1962 yılında doğan Bahar Öztan, sinema kariyerine 1972 yılında Osman Seden'in imzasını taşıyan "Mahkum" filmi ile adım attı. Ancak gerçek şöhreti 1980 yılında rol aldığı "Şaşkın Milyoner" filmi ile yakaladı. 2000'lerin başında ABD'ye giderek bir süre Miami'de yaşayan Öztan, altı yıl sonra Türkiye'ye geri döndü.