Bahar'ın kadrosuna katılan Büşra Pekin alay konusu oldu

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, yeni sezonuyla ekranlara döndü. Bahar dizisi, ikinci sezonuna etkileyici bir başlangıç yaparak izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Dün akşam yayınlanan yeni sezonun ilk bölümü, yine izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Salı akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri haline gelen dizi, genişleyen kadrosuyla bu sezon da iddiasını sürdürüyor. Yeni karakterlerle zenginleşen hikaye, izleyicileri ekrana kilitlemeyi hedefliyor.

DİZİYE DAHİL OLAN BÜŞRA PEKİN ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrolünde yer aldığı ve ilk bölümü büyük beğeni toplayan diziye yeni sezonda Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenen Büşra Pekin de katıldı. Pekin, Başhekim Süreyya karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Pekin'in canlandırdığı Süreyya karakteri, Peran Vakfı Hastanesi'nde dengeleri değiştirecek ve başrol Bahar'a zorlu anlar yaşatacak. Adı son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarla anılan Pekin'in kilo vermesi, saçlarını boyatması ve yüzündeki estetik dokunuşlar, bazı izleyicilerin gözünden kaçmadı. Aynı zamanda dizide mimiklerini yeterince etkili kullanamaması, bazı takipçilerinin eleştirilerine neden oldu.

"DEMET EVGAR'IN DOĞALLIĞI KARŞISINDA BÜŞRA OLMAMIŞ"

Dizi hayranları, Pekin'in rolünü yeterince başarılı bir şekilde yerine getiremediğini belirterek sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Büşra Pekin" nereden nereye bu hale getiren doktorlara Nobel tıp ödülü verilmeli Türk doktorların hakkı yeniyor", "Demet Evgar'ın doğallığı karşısında Büşra Pekin bu diziye hiç yakışmamış. İlk defa diziden sıkıldım", "Büşra Pekin hiç olmamış, kendimi zorlayarak izliyorum belki severim alışırım diye ama olmuyor, üstelik diziye her yeni gelenin evrenin exi olması ayrı bir hayal kırıklığı yaratıyor" yorumlarında bulundu.