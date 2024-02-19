BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer filmi 7 ödül kazandı
İngiltere'nin Oscar'ları olarak bilinen BAFTA Ödülleri'nde Oppenheimer filmi, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere toplam yedi ödül kazandı. Emma Stone En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, Cillian Murphy En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Diğer kazananlar arasında Robert Downey Jr. ve Da'vine Joy Randolph da yer aldı.
İngiltere'nin Oscar'ları olarak bilinen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere toplam yedi ödülle Oppenheimer filmi geceye damgasını vurdu.
EN İYİ KADIN OYUNCU EMMA STONE
Emma Stone da Poor Things filmindeki başrol performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık gördü. Film, bunun haricinde dört ödül daha aldı.
Cillian Murphy, atom bombasının babası olarak bilinen bilim insanı Robert Oppenheimer'ı konu edinen filmdeki başrolüyle en iyi erkek oyuncu seçilirken, Robert Downey Jr da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı.
En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü The Holdovers filmindeki performansıyla Da'Vine Joy Randolph kazandı. Dunkirk, Inception ve The Dark Knight'ı da kapsayan kariyerinin ardından Oppenheimer ile ilk Bafta ödülünü kazanan İngiliz yönetmen Christopher Nolan, emeklerinden dolayı oyuncu kadrosuna teşekkür etti.
OPPENHEİMER FİLMİNE 7 ÖDÜL
13 adaylığı olan Oppenheimer filmi gecede "En İyi Film" dahil 7 dalda ödül kazandı. Filmin yönetmeni Christopher Nolan en iyi yönetmen, başrol oyuncusu Cillian Murphy en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Yine filmin yıldız isimlerinden Robert Downey Jr. da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.
11 dalda aday gösterilen Poor Things de 5 ödül kazandı. Uzun süre Rus kuşatmasında kalan Ukrayna'nın Mariupol kentini konu alan "Mariupol'de 20 Gün" ise en iyi belgesel dalında ödül kazandı.
2024 Bafta Ödülleri'nin kazananları şöyle: FİLM
Oppenheimer
BRITANYA YAPIMI FİLM
The Zone Of Interest
YABANCI FİLM
The Zone Of Interest
YÖNETMEN
Christopher Nolan, Oppenheimer
KADIN OYUNCU
Emma Stone, Poor Things
ERKEK OYUNCU
Cillian Murphy, Oppenheimer
YARDIMCI KADIN OYUNCU
Da'vine Joy Randolph, The Holdovers
YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Robert Downey Jr., Oppenheimer
İLK FİLM (BRİTANYALI YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI
Earth Mama
BELGESEL
20 Days In Mariupol
ANİMASYON FİLM
The Boy And The Heron
ÖZGÜN SENARYO
Anatomy Of A Fall
UYARLAMA SENARYO
Cord Jefferson, American Fiction
CASTING
The Holdovers
SİNEMATOGRAFİ
Oppenheimer
KOSTÜM TASARIMI
Poor Things
KURGU
Oppenheimer
SAÇ VE MAKYAJ
Poor Things
ORJINAL MÜZİK
Oppenheimer
PRODÜKSİYON TASARIMI
Poor Things
GÖRSEL EFEKT
Poor Things
SES
The Zone Of Interest
KISA ANİMASYON
Crab Day
KISA FİLM
Jellyfish And Lobster
YÜKSELEN YILDIZ
Mia Mckenna-Bruce