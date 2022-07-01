"Bacaklarımı bir de filtresiz görün" dedi, paylaşımı takdir topladı
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gösteri dünyasının en ünlü isimlerinden rapçi Cardi B "Bacaklarımı bir de filtresiz görün" diyerek yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Paylaştığı fotoğrafta bacaklarına uyguladığı photoshopu gözler önüne seren Cardi B, dürüst davranışıyla takdir topladı.
Ünlü rapçi Cardi B sosyal medyanın gündemine ilk sıradan yerleşti. Bunun nedeni ise biri filtreli, diğeri filtresiz Instagram hesabından paylaştığı iki fotoğraf.
Ünlü rapçi Cardi B Instagram hesabından bacak fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı. Havuz başında çektirdiği birinci fotoğrafta bacaklarının selülitli halini paylaşan yıldız şarkıcı ikinci fotoğrafta bacağına uyguladığı photoshopu paylaştı.
İki fotoğraf arasında gözle görülür farkı cesurca hayranlarıyla paylaşan Cardi B'nin bu hareketi takipçileri tarafından takdir topladı. Genç şarkıcının doğal halini beğenmeyenler de oldu.