"Bacaklarımı bir de filtresiz görün" dedi, paylaşımı takdir topladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Bacaklarımı bir de filtresiz görün" dedi, paylaşımı takdir topladı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
 - Güncelleme:
'Bacaklarımı bir de filtresiz görün' dedi, paylaşımı takdir topladı

Gösteri dünyasının en ünlü isimlerinden rapçi Cardi B "Bacaklarımı bir de filtresiz görün" diyerek yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Paylaştığı fotoğrafta bacaklarına uyguladığı photoshopu gözler önüne seren Cardi B, dürüst davranışıyla takdir topladı.

Ünlü rapçi Cardi B sosyal medyanın gündemine ilk sıradan yerleşti. Bunun nedeni ise biri filtreli, diğeri filtresiz Instagram hesabından paylaştığı iki fotoğraf.

Ünlü rapçi Cardi B Instagram hesabından bacak fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı. Havuz başında çektirdiği birinci fotoğrafta bacaklarının selülitli halini paylaşan yıldız şarkıcı ikinci fotoğrafta bacağına uyguladığı photoshopu paylaştı.

İki fotoğraf arasında gözle görülür farkı cesurca hayranlarıyla paylaşan Cardi B'nin bu hareketi takipçileri tarafından takdir topladı. Genç şarkıcının doğal halini beğenmeyenler de oldu.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Instagram Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title