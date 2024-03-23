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Bacağına pıhtı atan Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı

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2022 yılında evinde geçirdiği kaza sonrası görme yetisinde sıkıntılar yaşayan 87 yaşındaki başarılı oyuncu Gönül Yazar, bacağındaki pıhtı nedeniyle hastanelik oldu.

"SEVİMSİZ BİR AĞRI TUTTU, EVDE YAPAYALNIZDIM"

Sağlık durumuyla ilgili Magazin Sortie'ye konuşan Gönül Yazar, "Önceki gece birden ağrı tuttu. Yanımda çalışanım da Kayseri'ye cenazeye gitti. Yapayalnızım, sevimsiz bir ağrı tuttu. Ne yapacağımı şaşırdım. Kendi kendime yarına çıkarsam iyiyim dedim... Herkeste uyuyor gece tabi. Sonrasında eski vokalistim beni hastaneye götürür diye düşündüm. Türkiye'nin Gönül'ü yapayalnız" dedi.

Bacağına pıhtı atan Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı

"BACAĞIM 3 KAT ŞİŞTİ, GÜNDE 9 İLAÇ İÇİYORUM"

Sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Yazar, sözlerine şöyle devam etti: "20 gün önce yine hastanedeydim. Sol bacağım maalesef 3 bacak gibi şişti. Bacağımda pıhtı varmış. Öncesinde her gün 2 tane kan sulandırıcı iğneler yapılıyordu. Her gün de 9 tane ilaç içiyordum. Ben 6 kilo verdim, bir deri bir kemiğim. Çok zayıfladım, yemek yemedim. Evde de yemedim, hastanede de yemedim. Serum verdiler. Kiminin kalbine vurdu bu pıhtı, kiminin beynine, benim bacağıma Allah'tan. O şişerek sert olan sol bacağım şimdi burada yumuşadı, diğer ayağım gibi oldu. Şu an çok şükür iki bacağımda iyi. Ben çok merhametli, iyi kalpli bir kadınım. 3 sene pandemide bizi eve tıktılar, sonrasında da yürümediğim için bu sorunlar oluştu, o Alman (Biontech) aşısından da oldum. Sonrasında ne mutfağa gittim, ne de salona. Oysa günde 6 kere salona gidip gelsem o bile yeterliymiş benim için."

"EVİMİ O KÜÇÜK LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN BAĞIŞLAYACAĞIM"

Evini bağışlayacağını söyleyen Gönül Yazar, "Kızım çok mirasa kondu babası Erol Simavi'den... Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy de oturduğum ev çok pahalanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını. Tabi o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım. Hepimiz bu dünyaya çivi çakmaya gelmedik. Hak vaki olunca bizlerde gideceğiz, o zaman onlara kalacak" şeklinde konuştu.

Bacağına pıhtı atan Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı

Haberler.com / Betül Cirit - Magazin

Gönül Yazar Magazin Sağlık Yaşam Haberler

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