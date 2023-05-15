Babasının ölümüyle yıkılan Emre Altuğ'dan duygulandıran paylaşım: Fedakarlıkların için minnettarım, hakkım helal

3 gün önce zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ'un vefatıyla yıkılan şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, sosyal medya hesabından duygulandıra bir paylaşım yaptı. Zor gününde kendisini yalnız bırakmayan çevresine teşekkür eden Altuğ, "Verdiğin sevgi, açtığın yol ve yaptığın tüm fedakarlıklar için minnettarım. Hakkım helal" diyerek babasına veda etti.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda başrolü oynayan Emre Altuğ, babasının ölümüyle yıkıldı. 90 yaşındaki babası Tuncer Altuğ'u kaybeden ünlü isim, sosyal medya hesabından içini döktü.

"HAKKIM HELAL, GÜLE GÜLE BABACIĞIM"

3 gün önce bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ'u kaybeden Emre Altuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Verdiğin sevgi, açtığın yol ve yaptığın tüm fedakarlıklar için minnettarım. Hakkım helal, mekanın cennet olsun, güle güle babacığım" ifadelerini kullandı. Bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine de teşekkür eden Altuğ, "Arayan ,soran ,mesajla taziyelerini bildiren herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

2008-2015 yılları arasında Emre Altuğ ile evli kalan ve 2 çocuğu olan Çağla Şıkel ise eski eşinin paylaşımına yorum yaparak "Tuncer amcam... Dedemiz" ifadelerini kullandı.