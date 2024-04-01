Babası Mahmut Tuncer'le bir proje yapacak mı? Gizem Tuncer hayalini anlattı

Mahmut Tuncer'in kendisinin izinden giderek şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Tuncer, babasıyla bir projede yer alıp almayacağı sorusuna da cevap verdi.

"Babanla bir proje içinde olmayı düşünüyor musun?" sorusu üzerine konuşan Gizem Tuncer, "Çok istiyorum. Babalar Günü'nde birlikte bir şeyler yapmak istiyorum ama bir türlü denk gelemedik. Babamı 3 gündür konserlerinden dolayı görmüyorum. O geliyor, ben gidiyorum bir şeyler oluyor. Yapamadık, denk gelemedik. Denk geldiğimiz zamanlarda da bununla uğraşmadık. İkimizin bu hayata bir şey bırakmasını istiyorum. Çok güzel olur" dedi.