Baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'in karnını öperek poz verdi
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, ilk çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına almak için gün sayıyor. İlk kez babalık heyecanı yaşayacak olan Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından eşinin karnını öptüğü fotoğrafı paylaştı. İlk kez paylaşım yapan oyuncunun fotoğrafı kısa sürede 500 bine yakın beğeni aldı.
2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe verdikleri ilk bebekleri bu ayın sonunda dünyaya gelecek. Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından kural bozarak 8 aylık hamile Dizer'in karnını öptüğü bir fotoğrafı paylaştı.
PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞIYOR
Yıllar önce tanıştıkları Kurt Seyit ve Şura dizisinden etkilenen çift, çocuklarına da Kurt Efe adını koymaya karar verdi. Bu zamana kadar eşinin hamileliğiyle ilgili bir paylaşım yapmayan Tatlıtuğ, dün 8 aylık hamile eşinin karnını öperek poz verdi. Fotoğrafı 3,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşan yakışıklı oyuncu, nazar boncuğu emojisi koymayı ihmal etmedi. Tatlıtuğ'un paylaşımı kısa sürede 500 bine yakın beğeni aldı.