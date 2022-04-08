Baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'in karnını öperek poz verdi

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe verdikleri ilk bebekleri bu ayın sonunda dünyaya gelecek. Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından kural bozarak 8 aylık hamile Dizer'in karnını öptüğü bir fotoğrafı paylaştı.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞIYOR

Yıllar önce tanıştıkları Kurt Seyit ve Şura dizisinden etkilenen çift, çocuklarına da Kurt Efe adını koymaya karar verdi. Bu zamana kadar eşinin hamileliğiyle ilgili bir paylaşım yapmayan Tatlıtuğ, dün 8 aylık hamile eşinin karnını öperek poz verdi. Fotoğrafı 3,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşan yakışıklı oyuncu, nazar boncuğu emojisi koymayı ihmal etmedi. Tatlıtuğ'un paylaşımı kısa sürede 500 bine yakın beğeni aldı.