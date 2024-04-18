Üye Girişi
Haberler

Azra Akın ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun yıllardır Atakan Kuru ile mutlu bir evliliği bulunan güzel oyuncu Azra Akın, ikinci kez anne oldu. Bebeğinin cinsiyetini doğum esnasında öğrenen Akın'ın bir kızı oldu ve adını Arya koydu.

2017 yılında Atakan Kuru ile nikah masasına oturan ve ilk bebeği Demir'i 6 yıl önce kucağına alan Azra Akın, ikinci kez anne oldu. Çift bebeklerinin cinsiyetini de doğum esnasında öğrendi.

ARYA ADINI VERDİLER

Doğumdan sonra ailesiyle poz veren Azra Akın, Instagram hesabından müjdeyi vererek"14 Nisan Pazar günü Demir'e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya" ifadelerini kullandı. Akın'ın paylaşımına Uğurkan Erez, Arzum Onan, Nurgül Yeşilçay, Burcu Kara ve Cemil İpekçi'den tebrik yorumu geldi.

Azra Akın ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi

"İLK ÇOCUĞUMUZUN CİNSİYETİNİ DE DOĞUMDA ÖĞRENMİŞTİK"

Hamilelik sürecinde bebeğinin cinsiyetini öğrenmek istemeyen Azra Akın, daha önce yaptığı açıklamada "Cinsiyetini öğrenmedik, çünkü sürpriz olsun istiyoruz. Biz sürprizi seviyoruz. Kısmetse doğumda öğreneceğiz. Biz ilk çocuğumuz Demir'in cinsiyetini de önceden öğrenmemiştik. Doğum Türkiye'de olacak" demişti.

Azra Akın ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi

Azra Akın ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Azra Akın Ünlüler Aile İçi Şiddet 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Kabine'de değişim olacak mı? Ömer Çelik sorulara ne cevap verdi? Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda, ücretsiz mi, bedava mı olacak? Meliha Akyol kimdir? AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol kaç yaşında, nereli? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ YATTI MI? 31 Mart Yerel Seçim görevli ücretleri ne zaman hesaplara yatırılacak? HALKA ARZ TAKVİMİ | Bu hafta hangi şirketler halka arz oluyor? Hangi şirket halka arz oluyor, kaç lot veriyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 17 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? SURVIVOR YAMAN KİMDİR? Survivor All Star Yaman Keleş kaç yaşında, nereli? 2024 YKS NE ZAMAN? YKS'ye kaç gün kaldı? TYT- AYT- YDT hangi tarihte yapılacak? Survivor'da Yaman mı elendi? 2024 Survivor All Star'da eleme öncesi adaya kim veda etti? SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? Survivor'da dün akşam hangi yarışmacı elendi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: 18 Nisan Perşembe Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 18 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! 18 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 18 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title