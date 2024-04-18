Azra Akın ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi

2017 yılında Atakan Kuru ile nikah masasına oturan ve ilk bebeği Demir'i 6 yıl önce kucağına alan Azra Akın, ikinci kez anne oldu. Çift bebeklerinin cinsiyetini de doğum esnasında öğrendi.

ARYA ADINI VERDİLER

Doğumdan sonra ailesiyle poz veren Azra Akın, Instagram hesabından müjdeyi vererek"14 Nisan Pazar günü Demir'e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya" ifadelerini kullandı. Akın'ın paylaşımına Uğurkan Erez, Arzum Onan, Nurgül Yeşilçay, Burcu Kara ve Cemil İpekçi'den tebrik yorumu geldi.

"İLK ÇOCUĞUMUZUN CİNSİYETİNİ DE DOĞUMDA ÖĞRENMİŞTİK"

Hamilelik sürecinde bebeğinin cinsiyetini öğrenmek istemeyen Azra Akın, daha önce yaptığı açıklamada "Cinsiyetini öğrenmedik, çünkü sürpriz olsun istiyoruz. Biz sürprizi seviyoruz. Kısmetse doğumda öğreneceğiz. Biz ilk çocuğumuz Demir'in cinsiyetini de önceden öğrenmemiştik. Doğum Türkiye'de olacak" demişti.