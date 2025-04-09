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Gözlerden uzak büyütmüştü! 12 yaşındaki kızı son halini paylaştı

Gözlerden uzak büyütmüştü! 12 yaşındaki kızı son halini paylaştı
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Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, 2013 yılında dünyaya geldi ve çocukluğunu medyanın ilgisinden uzak bir şekilde geçirdi. Ancak son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Yaz Yıldırım, Survivor 2016 şampiyonu Ogeday Girişken ile bir araya geldi. Ogeday ile olan karesini paylaşan Yıldırım, "Büyük Fenerbahçeli kürekçi" notunu düştü.

Fenerbahçe'nin 1998-2018 yılları arasında kulüp başkanlığı görevinde bulunan Aziz Yıldırım'ın 2013 senesinde dünyaya gelen kızı Yaz Yıldırım, gözlerden uzak bir şekilde büyüdü. Ancak son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Yaz Yıldırım, eski Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ile bir araya geldi. Survivor'ın 2016 sezonunun kazananı olan Ogeday Girişken ile buluşan Yaz Yıldırım, ikiliyle çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğrafın altına "Büyük Fenerbahçeli kürekçi ve Survivor şampiyonu" notunu düştü.

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan Ogeday Girişken paylaşımı

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, geçtiğmiiz aylarda ise Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde futbolcular ve teknik heyeti ziyaret etmiş ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirmişti.

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan Ogeday Girişken paylaşımı

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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