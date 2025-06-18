Sanatçı Ayşe Şan'ın vasiyeti 29 yıl sonra gerçekleşti

Sanatçı Ayşe Şan'ın vasiyeti 29 yıl sonra gerçekleşti
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Sanatçı Ayşe Şan'ın vasiyeti 29 yıl sonra gerçekleşti
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İzmir'de 1996'da hayatını kaybeden ses sanatçısı Ayşe Şan'ın cenazesi, vefatından tam 29 yıl sonra vasiyeti üzerine memleketi Diyarbakır'a getirildi. Kadınların omuzlarında taşınan Şan, ailesinin mezarına defnedildi. Oğlu Murat Kerse, "Belki geç kaldık ama en doğal olan buydu" dedi.

İzmir'de 18 Aralık 1996'da hayatını kaybeden ses sanatçısı Ayşe Şan'ın cenazesi, ölümünden 29 yıl sonra vasiyeti üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda memleketine getirildi.

Şan'ın naaşı, Diyarbakır Havalimanı'nda oğlu Murat Kerse (56), torunu DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun tarafından karşılandı.

Ayşe Şan'ın mezarı, ölümünden 29 yıl sonra vasiyeti üzerine memleketi Diyarbakır'a taşındı

Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı'nda kadınların omuzladığı Ayşe Şan'ın cenazesi aile kabristanında defnedildi. Murat Kesre, "Annemin 29 yıl sonra buraya gelmesi memnunluk verici bir şey. Annemi tüm Güneydoğu seviyordu. Bu daha önce olması gereken bir şeydi. Bir sanatçının toprağına gelmesi kadar doğal bir şey yok. En doğal şey budur. Bizler biraz geç kaldık. Belki hata bizdedir. Bundan sonra annem sizlere emanet. Bütün devlet kurumlarından belediye başkanlarına kadar hiçbirinde zorluk yaşamadık" dedi.

Ayşe Şan'ın mezarı, ölümünden 29 yıl sonra vasiyeti üzerine memleketi Diyarbakır'a taşındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömercan Altay - Magazin
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