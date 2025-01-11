Sektördeki kriz devam ederken Ezgi Mola'dan tepkileri çeken paylaşım

ID İletişim ve ünlü isimlerin menajerliğini yapan Ayşe Barım'ın kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı, kendi oyuncularının önünü açtığı ve birçok oyuncunun işini engellediği yönündeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Barım'a kimi oyunculardan destek paylaşımları gelirken, kimi oyuncular ise iddiaların doğru olduğunu ifade etti.

"OH OH DÖKÜN TAŞLARINIZI"

Barım ile ilgili iddialar gündemdeki yerini korurken, ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oh oh dökün taşlarınızı" ifadesine yer verdi.

TEPKİLERİ ÇEKTİ

Birçok sosyal medya kullanıcısı, gündemdeki sektör krizine gönderme olarak değerlendirdikleri Mola'nın paylaşımına tepki gösterdi. Sosyal medyada kullanıcıları, "Karavanından oturmuş dökün içinizi diyerek alay ediyor", "Komik olan nedir anlamadım, insanların işsiz bırakılması mı" ve "Bir insanın kendine yaptığı kötülüğü kimse yapamaz sözünün yaşayan örneği Ezgi Mola" gibi ifadelerle Mola'ya tepkilerini dile getirdi.

Mola'nın paylaşımı şu şekilde: