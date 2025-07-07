Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede

Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede
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Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede
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Gezi Parkı davası kapsamında yargılanan menajer Ayşe Barım, hakkında istenen 30 yıla kadar hapis cezasıyla Çağlayan Adliyesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıkıyor. Duruşma öncesi adliye önünde çok sayıda ünlü isim Barım'a destek vermek için hazır bulundu.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Barım, bugün ilk kez İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor.

Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede

Duruşma öncesinde, Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Birce Akalay, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Hakan Kurtaş, Zerrin Tekindor, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi bir çok ünlü oyuncu Barım'a destek vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede

Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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