Ayrılık kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı

Açıklamalarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, 2 önce ayrıldığı Gülseren Ceylan ile barıştı. Ceylan Erbil için "Benim için bu olay sonsuza kadar kapanmıştır. Siz bana artık onunla ilgili hiçbir şey söylemezseniz sevinirim. Çünkü ben artık bıktım" demişti.

2 AY ÖNCE AYRILMIŞLARDI

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Kısa sürede aynı evde yaşamaya başladığı sevgilisine evlilik teklifi eden Erbil'in mutluluğu kısa sürmüş Ceylan ile yollarını 2 ay önce ayırmıştı.

GENÇ AŞKIYLA POZ VERDİ

Ceylan'dan ayrıldıktan sonra44 yaş küçük Nevide Çiçek'le aşk yaşayıp ayrılan Mehmet Ali Erbil eski sevgilisiyle barıştığını yaptığı paylaşımla duyurdu. Erbil genç sevgilisiyle çıktıkları akşam yemeğinde verdikleri pozu yayınladı.