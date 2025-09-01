Ayrılığın ardında ihanet mi var? Hakan Sabancı iddialar sonrası sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz hafta Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkilerini noktaladı. Çiftin sosyal medya hesaplarından tüm fotoğraflarını silmesi, ayrılığı resmileştirdi. Bu hamle, kulislerde farklı iddiaları beraberinde getirdi. Özellikle Arzu Sabancı'nın ilişkiye onay vermediği yönündeki söylentiler dikkat çekti. Şimdilerde İhanet iddiaları konuşulurken, Hakan Sabancı'dan ilk açıklama geldi: Aldatma söz konusu değil.

ARZU SABANCI İDDİASI

Magazin kulislerinde, ayrılığın temelinde ailevi fikir ayrılıkları olduğu öne sürüldü. Arzu Sabancı'nın başından beri mesafeli olduğu, oğluna "tekrar düşün" dediği iddiaları gündeme geldi. Magazin kulisleirnde konuşulanlara göre, Erçel evlilik konusunda adım atmak isterken, Sabancı da sıcak bakıyordu. Ancak süreç ciddileşince aile onayı gelmedi.

HAKAN SABANCI'NIN EĞLENCE KARELERİ

Ayrılığın ardından objektiflere yakalanan Hakan Sabancı, arkadaş grubuyla eğlendiği sırada görüntülendi. Neşeli halleri dikkat çekti, kullanıcı yorumlarında "Hakan Sabancı felekten bir gece çalmış" ifadeleri öne çıktı.

HANDE ERÇEL'İN SESSİZLİĞİ

Ayrılık sonrası görüntülenen Hande Erçel, moralsiz haliyle dikkat çekti. Muhabirlerin sorularına yanıt vermeyen Erçel, "Konuşmak istemiyorum, teşekkür ederim. Zafer Bayramı'nız kutlu olsun" diyerek açıklama yapmaktan kaçındı. "İhanet mi var?" sorusuna da yanıt vermemesi, söylentileri daha da alevlendirdi.

HAKAN SABANCI'DAN İLK AÇIKLAMA

Tüm bu iddiaların ardından, iş insanı Hakan Sabancı ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Gel Konuşalım programına açıklama yapan Sabancı, şu ifadeleri kullandı, "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bu tamamen özel hayatımıza dair bir durum. Ama aldatma gibi bir mesele söz konusu değil."