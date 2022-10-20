'Aylık kazancım 30 bin TL' diyen CZN Burak, alay konusu oldu

İmar kirliliği suçlamasıyla hakim karşısına çıkan CZN Burak, kimlik beyanında aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyince sosyal medyada alay konusu oldu. Fenomenin açıklaması için "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumları yapıldı.

Çektiği yemek videolarıyla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in babası İsmail Özdemir ile birlikte bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandıkları davada düşme kararı verildi. Hakim karşısına çıkan ünlü isim, kimlik sorgulamasında işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyledi.

"AYLIK DEĞİL, ANLIK KAZANCIDIR"

Dünyanın çeşitli yerlerinde restoranı bulunan ve sosyal medyadan da kazanç sağlayan CZN Burak'ın aylık kazancı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada alay konusu olan fenomen için "Dili sürçtü bence aylık değil, anlık kazancıdır" yorumları yapıldı.

BİRÇOK YERDE RESTORANI VAR

28 yaşındaki CZN Burak'ın Taksim, Aksaray, Etiler'de yurt dışında da Dubai ve Tacikistan'da restoranı bulunuyor. Çektiği yemek videolarıyla tanınan fenomenin Instagram'da da 41,4 milyon takipçisi bulunuyor.

İşte CZN Burak'ın aylık geliri için yapılan bazı yorumlar...

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