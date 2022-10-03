Aygün Karadoğan... MÜZİK HAYATINDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR!

Hayatının her döneminde müzikle iç içe olduğunu ifade eden ünlü sanatçı Aygün Karadoğan, 2000'li yıllarda Ulus Müzik aracılığıyla ilk kez Savaş Ay'ın A Takımı programıyla müzik severlerle tanışmış ve Adnan Şenses, Gönül Yazar, Bülent Ersoy ve Müslüm Gürses gibi müzik duayenlerinin beğenisini kazanarak Kayahan'ın canlı telefon bağlantısıyla takdir edilmiş önemli bir ses sanatçısı.

Kadife (lirik tenor) sesiyle müzik otoritelerinden tam not alan ve önemli isimlerden aldığı eğitim ile ünlü duayenlerin güzel sözleri karşısında onore olduğunu ve bunun vizyoner gelişimine çok büyük katkısı olduğunu ifade eden ünlü Ses Sanatçısı Aygün Karadoğan ile Klass okurları için keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Kurumsal şirket ve cemiyet organizasyonlarında çok sık yer alan birisiniz.

Türk Sanat Müziği performansınızın yanında birçok farklı tarzda da izleyenlerinizi müziğe doyuruyorsunuz.

Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Bu güzel söylemleriniz için teşekkür ederim. Almış olduğum nota, şan, solfej, makam ve nazariyet eğitimlerini müzik duayenleriyle aynı sahneyi paylaşarak pekiştirdiğime inanıyorum.

Sahne tozu yutmadan bu özgüvene ve sahne hakimiyetine sahip olamıyorsunuz.

'BÜLENT HANIM'DAN ALDIĞIM BU EĞİTİMLERİN SAHNE PERFORMANSIMA YANSIMASI ÇOK AŞİKAR'

Size katkı sağlayan müzik duayenlerinden biraz bahseder misiniz?

Öncelikle bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum.

1986-1990 yılları arasında Divamız Sayın Bülent Ersoy'a sahnede geri vokal yapma şerefine nail oldum.

Kendisi ile çalışıp onun tedrisatından geçmek çok büyük onur.

Bülent Ersoy başlı başına bir okul ve ben bu okulda okumanın haklı gururunu yaşıyorum.

Dolayısıyla Bülent Hanım'dan aldığım bu eğitimlerin sahne performansıma yansıması çok aşikar.

2000'li yıllarda rahmetli Savaş Ay'ın A Takımı programında yine rahmetle andığımız Adnan Şenses'in "Aygün Karadoğan benim veliahtımdır" söylemindeki duygularınızı anlatır mısınız?

Her iki üstadında üzerimde emeği çoktur. Türk Sanat Müziği'ne yıllarca gönül vermiş rahmetli Adnan Şenses'in bizzat kendisinden bu iltifatı duymak beni son derece gururlandırıyor.

Ayrıca Türk Sanat Müziği'ni layıkıyla icra etmek adına da ciddi bir sorumluluk yüklüyor.

Bu üstatların söylemlerine layık olmak adına da Türk Sanat Müziği'ni en iyi şekilde icra etmeye çalışıyorum.

'BÜYÜK USTALARIMA VE DİNLEYİCİLERİMİZE LAYIK OLMAK ADINA SAĞLAM VE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUM'

Değerli isimlerden duyduğunuz sözlerin vizyonunuzu oluşturmada bir etkisi oldu mu?

Savaş Ay'ın A Takımı programının başka bir bölümünde rahmetli Kayahan'ın "Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşursunuz" söylemiyle kendisiyle buluştuk.

Canlı seslendirdiğim şarkıdan sonra programa telefon ile bağlanıp "Mikrofon tutuşunla bile benim diyen sanatçılara açık ara fark atarsın, duruşun ve ses rengine mest oldum" diyerek beni onurlandırdı.

Bu bağlamda; benimle ilgili sarf edilen ve beni onore eden bu güzel söylemleri kendime düstur edinip, misyon ve vizyonumu oluşturdum.

Bu haklı gururla da büyük ustalarıma ve dinleyicilerimize layık olmak adına yolumda sağlam ve emin adımlarla ilerliyorum.