TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var

En çalışkan vekiller anketi! İlk 3 sırada sürpriz isimler var
Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti

Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti
Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
İstanbul'da borçtan icralık araç mezarlığında adeta servet yatıyor

Milyarlık servetin yüzüne bakan yok

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın beklenen aşk pozu yıllar sonra geldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun süredir aşklarını gizleyen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, Sevgililer Günü'nde beklenen aşk pozunu paylaştı. Geçtiğimiz yıl Furkan Andıç'ın Aybüke Pusat'a ihanet ettiği iddia edilmiş ve ayrıldıkları öne sürülmüştü.

Yıllardır aşklarını gizleyen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın, ihanet nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. Çift, beklenen aşk pozunu Sevgililer Günü'nde paylaştı.

Beş yılı aşkın süredir aşk yaşayan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, şimdiye kadar sevgili olduklarına dair bir açıklama yapmamış ve gelen soruları da yanıtsız bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl Furkan Andıç'ın Aybüke Pusat'a ihanet ettiği öne sürülmüş ve ayrıldıkları öne sürülmüştü.

BEKLENEN POZ YILLAR SONRA GELDİ

Ayrılık iddialarıyla gündemde olan ünlü çift, Sevgililer Günü'nde birlikte yaptıkları paylaşım ile hem ihanet iddialarını yalanladı hem de birlikte olduklarını ilk kez ilan etti. Hayranlarının yıllardır açıklama beklediği çiftin paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.

İşte Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın aşk pozları

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın beklenen aşk pozu yıllar sonra geldi

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın beklenen aşk pozu yıllar sonra geldi

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın beklenen aşk pozu yıllar sonra geldi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Fenomenden çok konuşulacak iddia: Bebeğimin babası Elon Musk
img

Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
img

Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti

Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti
Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik veda

Arka Sokaklar'da beklenmedik veda
İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor

İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Sabırsızlıkla bekliyorlar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.