Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'tan aşk pozları

5 yıla yakın bir süredir aşk yaşayan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, aşklarını ilk kez geçtiğimiz haftalarda ilan etmişti. Pusat'ın doğum gününde çiftten yeni aşk pozları geldi.

Her Yerde Sen dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, Sevgililer Günü'nde aşklarını ilk kez gözler önüne sermişti. Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın aşk dolu kareleri takipçilerinin beğenisini toplamıştı.

TEKNEDEN ROMANTİK POZLAR

Çiftten Aybüke Pusat, 25 Şubat'ta 30 yaşına girdi. Doğum gününü arkadaşları ve sevgilisi Furkan Andıç ile teknede bir partiyle kutlayan Pusat , partiden peş peşe kareler paylaştı.

Kulağının arkasına gül takan Aybüke Pusat ile Aybüke yazılı çakmağı tutarak poz veren Furkan Andıç'ın aşk pozları beğeni topladı.