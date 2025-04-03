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Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı

Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı
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Aybüke Pusat, Boran Kuzum ve Furkan Andıç'ın boykota destek vermesinin ardından TRT ve Tabii'deki projelerden çıkarılması sonrasında şimdi de 'Muhabir' dizisinin Duygu'su Başak Gümülcinelioğlu projeden çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin yaptığı 'boykot çağrısı' kamuoyunda yankı uyandırdı. Oyuncu Aybüke Pusat, yayımladığı boykot çağrısının ardından yer aldığı TRT yapımı Teşkilat dizisinden çıkarıldı. Pusat'a destek mesajı paylaşan Boran Kuzum ve altı senedir aşk yaşadığı Furkan Andıç'ın da rol aldıkları dizi ile bağlantıları kesilmişti.

BİR İSİMLE DAHA YOLLAR AYRILDI

"Muhabir" dizisinde Furkan Andıç'tan sonra Başak Gümülcinelioğlu da kadro dışı bırakıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aybüke Pusat'ın fotoğrafını paylaşarak destek olan Gümülcinelioğlu, Oyuncular Sendikası'nın paylaşımı repost ettiği için işinden oldu. Bu gelişmeler Türkiye'deki televizyon sektörü ve medya dünyası tarafından yakından takip ediliyor.

İMAJINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Bir dönem Yargı'da hayat verdiği 'Neva' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Başak Gümülcinelioğlu yeni projesi için imaj tazelemişti. Saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan güzel oyuncu, son halini 'Yeniden tanışalım. Ben Başak' notu ile paylaşmıştı.

Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMahmut YAŞAR:

çokta tın...

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