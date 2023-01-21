Ay'a ayak basan ikinci insan Buzz Aldrin, 93 yaşında evlendi

Ay'a ayak basan ikinci insan olarak tarihe geçen 93 yaşındaki Amerikalı astronot Buzz Aldrin, 30 yaş küçük sevgilisiyle evlendi. Sosyal medya hesabından nikah töreninden kareleri paylaşan Aldrin, "Los Angeles'ta küçük, özel bir törenle kutsal bir evliliğe katıldık. Çok heyecanlıyız" dedi.

Daha önce 3 kez nikah masasına oturan Ay'a ayak basan ikinci insan olarak tanınan NASA astronotu Buzz Aldrin, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle nikah masasına oturdu.

"ÖZEL BİR TÖRENLE KUTSAL BİR EVLİLİĞE KATILDIK"

93 yaşındaki astronot Aldrin, kendisinden 30 yaş küçük olan Doktor Anca Faur ile dördüncü evliliğini yaptı. Müjdeli haberi Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan Aldrin, "Havacılık efsaneleri tarafından onurlandırılacağım doğum günümde uzun süredir aşık olduğum Dr. Anca Faur ile evlendiğimi açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Los Angeles'ta küçük, özel bir törenle kutsal bir evliliğe katıldık ve kaçan gençler kadar heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

3 KEZ EVLENMİŞTİ

Eski NASA astronotu Aldrin, Neil Armstrong ile birlikte 20 Temmuz 1969'da gerçekleştirilen Ay'a ilk insanlı uzay uçuşunda yer aldı. Daha önce üç kez evlenip boşanan Buzz Aldrin, 1954'ten 1974'e kadar Joan Ann Archer ile, 1975'ten 1978'e kadar Beverly Van Zile ile, 1988'den 2012'ye kadar da Lois Driggs Cannon ile evli kaldı