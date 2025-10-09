Avrupa'da şatoda çekilecek The Traitors programını Giray Altınok sunacak

Ünlü oyuncu Giray Altınok, Belçika'da bir şatoda çekilecek olan The Traitors Türkiye programının sunuculuğunu yapacak.

THE TRAITORS, TÜRKİYE'DE DE YAYINLANACAK

Dünya çapında milyonlarca kişinin izlediği The Traitors programının Türkiye'de de yayınlanacak. 20'den fazla ünlünün yarışacağı, strateji ve zeka oyunlarıyla kıyasıya rekabetin yaşanacağı yarışmanın detayları belli oldu.

Giray Altınok

SUNUCUSU GİRAY ALTINOK OLDU

Programın Türkiye'de yayınlanacak bölümlerinin çekimi Brezilya'da başlayacak. Program Belçika'da bir şatoda çekilecek. Tgrt Haber'den Dilek Ulusan'ın haberine göre, 'The Traitors Türkiye'yi ise ünlü oyuncu Giray Altınok sunacak.