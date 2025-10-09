Haberler

Avrupa'da şatoda çekilecek The Traitors programını Giray Altınok sunacak

Avrupa'da şatoda çekilecek The Traitors programını Giray Altınok sunacak
Güncelleme:
ABD, Kanada, İngiltere gibi birçok ülkede büyük izleyici kitlesine sahip olan The Traitors, Türkiye'de de yayınlanacak. Belçika'da bir şatoda çekilecek olan, 20 ünlü ismin yarışacağı programı, oyuncu Giray Altınok sunacak.

Ünlü oyuncu Giray Altınok, Belçika'da bir şatoda çekilecek olan The Traitors Türkiye programının sunuculuğunu yapacak.

THE TRAITORS, TÜRKİYE'DE DE YAYINLANACAK

Dünya çapında milyonlarca kişinin izlediği The Traitors programının Türkiye'de de yayınlanacak. 20'den fazla ünlünün yarışacağı, strateji ve zeka oyunlarıyla kıyasıya rekabetin yaşanacağı yarışmanın detayları belli oldu.

Avrupa'da şatoda çekilecek The Traitors programını Giray Altınok sunacakGiray Altınok

SUNUCUSU GİRAY ALTINOK OLDU

Programın Türkiye'de yayınlanacak bölümlerinin çekimi Brezilya'da başlayacak. Program Belçika'da bir şatoda çekilecek. Tgrt Haber'den Dilek Ulusan'ın haberine göre, 'The Traitors Türkiye'yi ise ünlü oyuncu Giray Altınok sunacak.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUzza Elohim:

BU ADAM ÇOK ÇAKMA GELİYOR BANA NİYE ÖYLE BİLMİYORUM ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSYHDE:

Bay Limudia platformu ve stratejisiyle çalışmak, verdiğim en iyi finansal karardı! Yatırımım birkaç hafta içinde 206.000 doların üzerine çıktı. Ciddi bir yatırımcıysanız, Telegram'da @mudiatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
