'Avlu' 6 yıl sonra ekranlara dönüyor, ilk tanıtım geldi

2018-2019 yılları arasında fırtına gibi esen ve kısa sürede fenomen haline gelen "Avlu" dizisi yoğun istek üzerine 6 yıl sonra yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Limon Film, diziyi yeniden çekmek için harekete geçti.

DEMET EVGAR KADRODA OLMAYACAK

Yapım şirketi, Rüçhan Çalışkur'un seslendirdiği ilk tanıtımı yayınladı. Yeni kanalıyla sözleşmesi tamamlanmak üzere olan Avlu'nun kadrosunda hangi eski oyuncuların olacağı ise yakın zamanda kamuoyuna duyurulacak. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, iki sezondur "Bahar" dizisinde başrol oynayan Demet Evgar ise bu sefer kadroda yer almayacak.

AVLU DİZİSİNİN KONUSU

Avustralya yapımı Wentworth dizisinden uyarlanan dizi 44. bölümüyle sezon finali yaparak yayından kaldırılmıştı. Dizide; Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Çağdaş Onur Öztürk, Onuryay Evrentan Atasalihi, Ayça Damgacı, Nergis Öztürk, Selen Seyven, Deniz Barut, Ushan Çakır, Ertan Saban rol alıyordu. Dizi, eşinden şiddet gören bir kadın olan Deniz'in babasını silahla vuran kızı Ecem'in suçunu üstlenerek hapse girmesi ve burada verdiği mücadeleyi konu edinmişti.