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"Avlu" 6 yıl sonra ekranlara dönüyor, ilk tanıtım geldi

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Yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen "Avlu" dizisi 6 yıl aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse gibi oyuncuları buluşturan dizide hangi eski oyuncuların yer alacağı yakında açıklanacak. Dizinin başrolü Demet Evgar ise kadroda olmayacak.

2018-2019 yılları arasında fırtına gibi esen ve kısa sürede fenomen haline gelen "Avlu" dizisi yoğun istek üzerine 6 yıl sonra yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Limon Film, diziyi yeniden çekmek için harekete geçti.

'Avlu' 6 yıl sonra ekranlara dönüyor, ilk tanıtım geldi

DEMET EVGAR KADRODA OLMAYACAK

Yapım şirketi, Rüçhan Çalışkur'un seslendirdiği ilk tanıtımı yayınladı. Yeni kanalıyla sözleşmesi tamamlanmak üzere olan Avlu'nun kadrosunda hangi eski oyuncuların olacağı ise yakın zamanda kamuoyuna duyurulacak. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, iki sezondur "Bahar" dizisinde başrol oynayan Demet Evgar ise bu sefer kadroda yer almayacak.

'Avlu' 6 yıl sonra ekranlara dönüyor, ilk tanıtım geldi

AVLU DİZİSİNİN KONUSU

Avustralya yapımı Wentworth dizisinden uyarlanan dizi 44. bölümüyle sezon finali yaparak yayından kaldırılmıştı. Dizide; Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Çağdaş Onur Öztürk, Onuryay Evrentan Atasalihi, Ayça Damgacı, Nergis Öztürk, Selen Seyven, Deniz Barut, Ushan Çakır, Ertan Saban rol alıyordu. Dizi, eşinden şiddet gören bir kadın olan Deniz'in babasını silahla vuran kızı Ecem'in suçunu üstlenerek hapse girmesi ve burada verdiği mücadeleyi konu edinmişti.

'Avlu' 6 yıl sonra ekranlara dönüyor, ilk tanıtım geldi

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Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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