Atatürk dizisi hakkındaki yorumu tepki çeken Hazal Kaya kendisini savundu: Atatürk sevgimi ispata muhtaç görmüyorum

Disney Plus'un Atatürk dizisini rafa kaldırma kararı hakkında konuşurken "Ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" diyen Hazal Kaya tepki çekti. Sosyal medya hesabından kendisini savunan oyuncu, Atatürkçülüğümü kimsenin tartışmasına açmayacağım gibi ispata muhtaç da görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü Melike Şahin'in konserinde görüntülenen Hazal Kaya, Disney Plus'ın 29 Ekim'de yayınlanacağını duyurduğu Atatürk dizisini rafa kaldırma kararıyla ilgili "Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" dedi. Sözlerinden dolayı tepki çeken oyuncu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak konuyla ilgili pek bilgisinin olmadığını ve Atatürkçülüğünü tartışmaya açmayacağını söyledi.

"DERDİMİ YETERİNCE ANLATAMAMIŞIM"

Kısa sürede sözleriyle gündeme gelen ve eleştirilerin hedefi olan Hazal Kaya, Instagram hesabından uzun bir açıklama yaptı. Yanlış anlaşıldığını belirten oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Pazartesi akşamı Melike Şahin konseri öncesi röportaj yapmak isteyen basın mensubu arkadaşlarım kırmayıp kısaca sorularını yanıtlamaya çalıştım, Atatürk Filmine dair görüşlerimi de sordular, ben de kendilerine konuya dair bir bilgim olmadığını ilettim. Konuya dair bilgim yok dememdeki kastımın herkesçe anlaşıldığını düşünmüştüm ama görüyorum ki derdimi yeterince anlatamamışım."

"SET EKİBİ MAĞDUR OLDU"

"Siyasi ve faşizan bir sansürle bu yayının engellendiğine dair şüpheden, tevatürden ve hamasetten uzak bir şekilde, verilerle ve belgelerle sabitlenmiş bir bilgim yok. Disney'in bütün dünyadaki yerel yapımlarını yayınlamama kararı aldığını biliyorum ve bu süreci de çok kötü yönetip set emekçileri başta olmak üzere birçok sektör bileşenini mağdur ettiğini düşünüyorum. Benim okuduklarım, dinlediklerimden çıkardığım bu filmin ve film üzerinde emek sahibi herkesin de bu süreçteki mağdurlardan olduğu. Bunun dışında bir bilgi sahibi olmadığım için fikir sahibiymişim gibi yapamam."

"ATATÜRKÇÜLÜĞÜM İSPATA MUHTAÇ DEĞİLDİR"

Kariyerim boyunca hiçbir zaman şunu dersem şuradan ambargo yerim gibi kaygılarım olmadı zaten o ambargolardan da nasibimi yeterince aldım. Bu bağlamda Disney'in yanımda ya da karşımda olmasının benim için hiçbir önemi yok. Atatürkçülüğümü kimsenin tartışmasına açmayacağım gibi ispata muhtaç da görmüyorum. Benim için Atatürkçülük sosyal medya baskısıyla genele göre hizalanma ve hoşa gidecek bir şeyler söyleme mecburiyeti değil. Aklı hür, vicdanı hür, irfani hür nesiller yetiştirmek için gerekli olan bazen de gerçekliğini bilmediğimiz şeyler hakkında sadece bilmiyorum diyebilmektir, tavsiye ederim."