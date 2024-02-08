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Ata Demirer 3 yıllık aranın ardından gösterilerine başlıyor! Bilet fiyatları 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

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Cem Yılmaz'ın ardından Ata Demirer de 3 yıllık aranın ardından gösterileriyle geri dönüyor. Demirer'in biletleri 1000 ila 6000 TL arasında değişiyor.

Son olarak Bursa Bülbülü filmiyle izleyici karşısına çıkan başarılı komedyen Ata Demirer, 3 yıllık aranın ardından "Ata Demirer Gazinosu" ile geri dönüyor. Demirer'in 6 bin TL'ye kadar çıkan bilet fiyatları ise dikkat çekti.

BİLETLET TÜKENİYOR

Ata Demirer'in yeni etkinliğinin bilet fiyatları da Cem Yılmaz'dan aşağı kalmadı. Demirer'in bilet fiyatları 1000 ila 6000 TL arasında satışa çıktı. Instagram hesabından gösteri takvimini yayınlayan Demirer, 16 ve 22 Şubat biletlerinin tükendiğini duyurdu. Cem Yılmaz'ın gösteri biletleri ise 600 TL ile 8 bin 475 TL arasında satılıyor. Yılmaz'ı VIP olarak izlemenin bedeli ise 9 bin TL.

Ata Demirer'in bilet fiyatları şu şekilde:

Ata Demirer 3 yıllık aranın ardından gösterilerine başlıyor! Bilet fiyatları 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Ata Demirer 3 yıllık aranın ardından gösterilerine başlıyor! Bilet fiyatları 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Ata Demirer 3 yıllık aranın ardından gösterilerine başlıyor! Bilet fiyatları 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

Ata Demirer Cem Yılmaz Sanat Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

emeğe sanatçıya saygılıyız ama saygı gösteriyoruz diye kendimizi birilerine öptürecek değiliz bu fiyatlar normal sıradan sade bir vatandaş için makul değil

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