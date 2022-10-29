Aslı Enver, yeni ilişkisi hakkında konuştu: İyi gidiyor, süper

İş insanı Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver, gönlünü bir başka iş adamı Berkin Gökbudak'a kaptırdı. Bir süredir devam eden yeni ilişkisi hakkında konuşan güzel oyuncu, "İyi gidiyor, süper" dedi.

Rol aldığı projelerdeki başarılı performanslarıyla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu Aslı Enver, özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Murat Boz ile yıllarca devam eden ilişkisini noktaladıktan sonra Kerem Tunçeri ve Önder Öztarhan'la aşk yaşayan Enver, yeni bir ilişkiye yelken açtı.

İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞTU

Güzel oyuncu, yaz başından bu yana iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşıyor. Önceki gün Levent'te görüntülenen oyuncu, muhabirlerin "Berkin Bey'le ilişkiniz devam ediyor mu?" sorusuna "Evet evet. İyi gidiyor, süper" yanıtını verdi. Bir süredir tiyatro oyununda yer aldığı için ekranlardan uzak olan Enver, hayranlarının beklediği müjdeyi de verdi. Ünlü isim, basın mensuplarının soruları üzerine iki farklı projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı.

Berkin Gökbudak