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Aşk yaşamaya başlayan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilk kez görüntülendi

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Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş çifti dün akşam gittikleri bir konserde sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi.

Kuş Uçuşu dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren ve uzun süredir özel hayatında kimse olmayan Birce Akalay, gönlünü meslektaşı Hakan Kurtaş'a kaptırdı. 14 Şubat'ta Beyoğlu'ndaki bir sinemada el ele film izleyerek aşklarını ilan eden çiftten yan yana ilk görüntü geldi.

İlişkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte zaman geçirdiklerinde paylaşım yapan ikili, dün akşam Beyoğlu'nda bir konsere gitti. Kendilerini müziğin ritmine kaptıran Kurtaş ve Akalay, sarmaş dolaş dans etti. İkilinin o anları da konserde bulunan seslendirme sanatçısı Coşku Belet tarafından görüntülendi. Öte yandan Akalay ve Kurtaş bu videoyla ilk kez yan yana görüntülenmiş oldu

Ünlü çift 14 Şubat'ta, Beyoğlu'ndaki bir sinemada 'Zavallılar' filmini el ele izleyerek aşklarını ilan etmişti.

Aşk yaşamaya başlayan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilk kez görüntülendi

Aşk yaşamaya başlayan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilk kez görüntülendi

Aşk yaşamaya başlayan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilk kez görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Hakan Kurtaş Birce Akalay Magazin Yaşam Haberler

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