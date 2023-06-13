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Aşk orucunu bozan Şevval Sam, yeni bir ilişkiye yelken açtı

Magazin Haberleri

Yasak Elma dizisindeki "Ender" rolüyle adından söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, reklamcı Cem Topçuoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Çiçeği burnunda aşıklar, Yasak Elma'nın veda partisine de birlikte katıldı.

Eda Ece, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu ve Şebnem Sönmez'in başrolünü paylaştığı Yasak Elma dizisinde 6 sezondur yer alan Şevval Sam, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki başarısıyla konuşulan Şevval Sam, yeni bir aşka yelken açtı.

YASAK ELMA'NIN VEDA YEMEĞİNE BİRLİKTE KATILDILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şevval Sam kalbini Cem Topçuoğlu'na kaptırdı. Topçuoğlu reklamcılık sektörünün önde gelen başarılı isimleri arasında yer alıyor. Topçuoğlu geçtiğimiz günlerde "Yasak Elma" dizisinin veda partisinde de Şevval Sam'a eşlik etti. İlişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşayan ikilinin açıklama yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.

Aşk orucunu bozan Şevval Sam, yeni bir ilişkiye yelken açtı

Aşk orucunu bozan Şevval Sam, yeni bir ilişkiye yelken açtı

Aşk orucunu bozan Şevval Sam, yeni bir ilişkiye yelken açtı

Aşk orucunu bozan Şevval Sam, yeni bir ilişkiye yelken açtı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Şevval Sam Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Onur Yener:

Gariban yapınca zina, ünlü bir yapınca aşka yelken açmak oluyor... Mide bulandırıcı başka birşey değil...

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