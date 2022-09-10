Aşk Açıklaması Geldi

Popçu Aleyna Tilki'nin bir dönem 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Tilki, bu iddiaya ilk kez cevap verdi. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki (22) ve 'Uzi' adıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya'nın (24) yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Önceki gün Emirgan'da görüntülenen Aleyna Tilki, aşk iddiasına ilk kez cevap verdi.

"GEÇMİŞTE AŞK YAŞAMADIK"

Aleyna Tilki, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı ve doğum gününü kutladığı "Uzi" lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile ilgili sorulara, "Doğum gününü kutladım. Çok gerçek ve iyi bir insan. Belki bir gün iş yaparız. Geçmişte aşk yaşamadık. Öyle bir şey olmadı arkadaşlar" cevabını verdi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Annesi Havva Öztel'in yeni şarkısı hakkında duygularını da ifade eden Tilki, "Annemin şarkı çıkarması mutlu ediyor beni. Anneler Günü'nde bir sürprizimiz olacak" dedi.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı.

Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi.

Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmi Listesi'nda 2 numaraya kadar yükseldi.

Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.